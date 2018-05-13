挺軍公教國民黨高市彰化釋憲連署 成立義務律師團

2018-05-13 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



公教年金改革法案將從7月1日上路，為了捍衛退休公教權益，除了花蓮縣府與金門縣府將攜手提出釋憲案，國民黨高市黨部和高市議會黨團也發起連署，向司法院請求「憲法訴願解釋聲請」，連署從本月7日至月底，目前粗估至少已破2千人。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，對於現在政府不公不義、違法違憲的作為，感同身受，會協助軍公教警消爭取應有的權利，將特別成立義務律師團提供「改法律救濟諮詢」服務，未來並將為退休公教警消說明各項行政救濟的途徑，與安排專業人士提供相關服務。

至於全國公務人員協會理事長李來希發起的「憲法訴願解釋聲請」連署案，彰化縣黨部自即日起至5月25日開放縣內各區黨部供退休公教警消連署。

國民黨高雄市黨部也成立「法律扶助後援會」，並和黨籍高市議員合作，在市黨部及議員服務處於7日起開始進行「申請釋憲連署簽名活動」。

市黨部主委韓國瑜表示，民進黨政府公然違憲，違反信賴保護原則及法律不溯及既往原則，高雄市黨部是第一個為爭取退休公教警消人員權益成立後援會的地方黨部，將為退休公教警消人員發聲及提供法律服務。

中華民國全國公務人員協會理事長李來希3日也曾到高雄支持聲請釋憲連署簽名活動。他說，民進黨鬥臭國家最重要的公教人員，就是為了選舉，但台灣根本不會破產，目前國家總負債是GDP的38%，蔡政府提出前瞻計晝後，國家舉債達到上限43%，但這只是法定的舉債上限，仍然不會破產。

國民黨高市黨部表示，今年7月1日起實施的修正「公務人員退休資遣撫卹法」，預計各機關將於6月中旬陸續發函通知退休公教警消人員，該函相當於「行政處分書」。

退休公務人員部分，必須在收到30天內天內向銓敘部申復，銓敘部會送「公務人員保障暨培訓委員會」（簡稱保訓會）作出申復決定，退休公務人員如不服保訓會申復決定，必須在法定期間內向台北高等行政法院提起行政訴訟。