蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



慈濟基金會今天在台北市中正紀念堂舉行「2018浴佛大典」，蔡英文總統、前總統馬英九及台北市長柯文哲同場出席，祈求國泰民安，蔡總統及馬英九坐在台上，柯文哲則帶領市府團隊在台下祈福。蔡總統隨後被邀請帶領大眾浴佛，包括禮佛足、接花香。

今天包括農委會主委林聰賢、內政部長葉俊榮、立法院副院長蔡其昌皆受邀出席，台上蔡總統與馬英九中間坐了慈濟副總執行長林碧玉，兩人並未多交談。

慈濟將在37個國家地區舉辦「佛誕節、母親節、慈濟日三節合一浴佛慶典」，全球預計舉辦近500場浴佛典禮，將有逾25萬人參與。今年慈濟志工把回收寶特瓶製作成獻供的器皿、環保花，並製成地球造型、「水立方」；也把過期的口罩製成康乃馨，獻給前來浴佛的母親，以珍惜資源，回報天地萬物給予的滋育之恩。

為喚醒民眾環保意識，北區慈濟志工以回收的寶特瓶製成立體地球，象徵著有限的大地資源，「環保理念不只是物盡其用，而是珍惜少用。」此外，慈濟也希望資源回收再利用，也在台灣各地力行，因此台北、台中慈濟志工以回收寶特瓶製作成用來獻供的燈燭座、香湯皿、環保花；宜蘭慈濟環保站日前收到大批過期的口罩，慈濟志工利用巧思，以口罩的布面作為花朵，把口罩的鬆緊帶、鋼絲用來固定，製作成獨一無二的康乃馨，未來將在慈濟羅東聯絡處等部分場次浴佛典禮後，送給現場的母親們。 總統蔡英文、前總統馬英九同台，在整個禮佛的過程，兩人雖臨近而立，卻未見有任何互動。記者黃義書/攝影 分享 facebook

總統蔡英文、前總統馬英九同台，在整個禮佛的過程，兩人雖臨近而立，卻未見有任何互動。記者黃義書/攝影 分享 facebook

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