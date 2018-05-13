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傳與巴拉圭合作計畫拖兩年 外交部駁斥

2018-05-13 18:40中央社 台北13日電

媒體人郭篤為稱台灣與巴拉圭合作的「台巴工業科技大學」計畫，簽署兩年多後才通過巴國...
媒體人郭篤為稱台灣與巴拉圭合作的「台巴工業科技大學」計畫，簽署兩年多後才通過巴國國會表決。對此，外交部發言人李憲章今天說，完全與事實不符，並強烈譴責郭篤為穿鑿附會。 聯合報系資料照
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媒體人郭篤為稱台灣與巴拉圭合作的「台巴工業科技大學」計畫，簽署兩年多後才通過巴國國會表決。對此，外交部發言人李憲章今天說，完全與事實不符，並強烈譴責郭篤為穿鑿附會。

郭篤為日前在臉書發文，稱「台巴工業科技大學」計畫「2015年12月由兩國簽署的合作計畫，是（外交部次長）劉德立擔任駐巴拉圭大使時的提議」以及「兩國簽署兩年半後才交付表決」。

李憲章下午表示，外交部對於這些不實言論，嚴正澄清。台巴工業科技大學計畫是兩國於2017年底開始推動，巴國政府今年4月底將法案送交國會審議，隨即5月上旬參議院通過後續交眾議院審議。郭篤為指本計畫經巴方延宕兩年半後才交付表決，完全與事實不符，況且劉德立早於2015年10月就已經離任，時間點也完全錯置。

李憲章表示，巴國盼借鏡台灣優質高等技職教育體系的經驗，協助培養工業科技人才，進而帶動產業轉型與升級，所以普獲巴國朝野各界人士重視與肯定。中華民國與巴拉圭邦誼篤睦，樂意提供協助並藉由強化兩國教育合作與交流，持續增進雙邊實質關係。

李憲章說，郭篤為日前也曾在臉書謊稱巴拉圭政府延遲接受新任駐巴大使周麟呈遞國書。事實上，周麟於巴國時間4月25日深夜抵巴後，隨即於26日上午向巴國總統卡提斯（Horacio Cartes）呈遞到任國書。巴拉圭政府以超乎一般外交慣例的特殊禮遇，安排周麟在抵達巴拉圭幾小時後隨即呈遞國書，顯示巴國政府高度重視與中華民國邦誼。

李憲章指出，郭篤為身為台灣資深媒體人，長期以來所做與台灣外交事務有關的諸多報導，不僅未經事實查證，甚至無中生有，編造假新聞，尤有甚者，更一再與中國唱和，惡意唱衰台灣外交。外交部對其穿鑿附會，屢屢製造假新聞的惡劣行徑深表遺憾並予強烈譴責。

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