力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



年金改革法案將從7月1日上路，花蓮縣府最近宣布，將與金門縣府攜手提出釋憲案，捍衛退休公教權益。花蓮縣長傅崐萁與金門縣副縣長吳成典，明天將與律師團在立法院說明釋憲策略，是第一個就年改提釋憲的地方政府。

針對年改議題，傅崐萁一向支持軍公教，去年9月還曾帶隊跟反年改人士一同上凱達格蘭大道遊行。反年改的「花蓮團結聯盟」發言人郭元勳說，釋憲已是最後一招，很感謝花蓮與金門兩縣重視退休軍公教權益，願意當領頭羊提釋憲，也希望其他縣市政府跟進，一同迫使中央政府正視這個問題。

花蓮縣府指出，年金改革法案違背法律不能溯及既往的原則，也對公教人員退休後的安養生活造成很大衝擊，若由退休人員個別提起訴願、復審、行政訴訟等一連串程序，緩不濟急。若由地方政府以行使職權，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義而聲請釋憲，較為快速有效。

花蓮縣府表示，將委託律師團提出釋憲，此舉獲得金門縣長陳福海認同，主動接洽，兩縣於是決定聯合聲請年改釋憲，捍衛退休公教權益。

不過，法界人士認為，由地方政府提出年改釋憲，很有可能不被受理。元亨法律事務所律師賴宇宸指出，縣府雖由人事處負責發放退休金的作業，但依據人事一條鞭原則，決定退休金核發內容的主管機關是銓敘部，並非花蓮縣府，若依大法官審理案件法第5條第1項「中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義」來聲請釋憲，很可能遭駁回。