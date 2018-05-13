親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

1人1狗登山失蹤七天 每天靠吃20顆花生獲救

遇到中共軍艦打招呼就傻眼、尷尬？ 海軍嚴厲駁斥

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00聯合報 記者王燕華╱即時報導

年金改革法案將從7月1日上路，花蓮縣府最近宣布，將與金門縣府攜手提出釋憲案，捍衛退休公教權益。花蓮縣長傅崐萁與金門縣副縣長吳成典，明天將與律師團在立法院說明釋憲策略，是第一個就年改提釋憲的地方政府。

針對年改議題，傅崐萁一向支持軍公教，去年9月還曾帶隊跟反年改人士一同上凱達格蘭大道遊行。反年改的「花蓮團結聯盟」發言人郭元勳說，釋憲已是最後一招，很感謝花蓮與金門兩縣重視退休軍公教權益，願意當領頭羊提釋憲，也希望其他縣市政府跟進，一同迫使中央政府正視這個問題。

花蓮縣府指出，年金改革法案違背法律不能溯及既往的原則，也對公教人員退休後的安養生活造成很大衝擊，若由退休人員個別提起訴願、復審、行政訴訟等一連串程序，緩不濟急。若由地方政府以行使職權，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義而聲請釋憲，較為快速有效。

花蓮縣府表示，將委託律師團提出釋憲，此舉獲得金門縣長陳福海認同，主動接洽，兩縣於是決定聯合聲請年改釋憲，捍衛退休公教權益。

不過，法界人士認為，由地方政府提出年改釋憲，很有可能不被受理。元亨法律事務所律師賴宇宸指出，縣府雖由人事處負責發放退休金的作業，但依據人事一條鞭原則，決定退休金核發內容的主管機關是銓敘部，並非花蓮縣府，若依大法官審理案件法第5條第1項「中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義」來聲請釋憲，很可能遭駁回。

他建議，如花蓮縣政府欲聲請，可依同法第9條，由主管機關層轉聲請；或者依第5條第1項的「因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者」提出具體理由後聲請，較有機會被受理。

力挺軍公教，花蓮縣長傅崐萁決定以縣府名義提出反年改釋憲。圖／資料照片
力挺軍公教，花蓮縣長傅崐萁決定以縣府名義提出反年改釋憲。圖／資料照片
分享

釋憲金門軍公教
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12

母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

2018-05-13 16:26

送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35

母親節緬懷母恩 賴清德分享母親花MV

2018-05-13 14:24

巴黎印尼恐攻 蔡英文：台灣與愛好和平的人民站在一起

2018-05-13 13:32

陸書送審爭議 鄭麗君：人文司有欠周全

2018-05-13 13:24

陸書送審根據「大陸許可辦法」 有違憲疑慮

2018-05-13 13:24

出版業者：陸書若送審 執政黨就成民主退步黨

2018-05-13 13:24

政府派遣工起薪 調高到3萬

2018-05-13 13:22

陸客來台財力證明 擬降為10萬

2018-05-13 13:16

送菜風波 北市議員：吳音寧連說3謊

2018-05-13 13:13

吳音寧送菜回鄉惹議 北農：殘貨做公益會更嚴謹

2018-05-13 13:00

文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

2018-05-13 12:29

第一個媽媽不在的母親節 蔡英文：很想念她

2018-05-13 12:28

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45

陸書審查爭議 出版人：90年代政府就稱免送審

2018-05-13 10:50

與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做

2018-05-13 00:01

黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45

蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕

2018-05-12 20:45

蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會

2018-05-12 20:45

蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09

媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42

世大運二軍說惹議 呂秀蓮：無意否定台選手

2018-05-12 18:42

蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26

蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機

2018-05-12 18:20

影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00

蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36

蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇

2018-05-12 17:35

柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調

2018-05-12 16:33

蔡英文總統 出席今周刊「與高中生面對面論壇」

2018-05-12 14:44

馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」

2018-05-12 14:30

越駐處徵才月薪開出7500元台幣 被留美博士嘲諷

2018-05-12 12:11

粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你

2018-05-12 12:00

呂秀蓮說世大運靠中國放水 柯P：道歉就好

2018-05-12 11:54

馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大

2018-05-12 11:33

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31
看更多

熱門文章

影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

2018-05-13 12:29

賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12

黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

2018-05-13 08:00

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45

民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…

2018-05-13 09:00

文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30

蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36

怕柯P找外援 綠再傳禮讓聲浪

2018-05-13 00:39

對國家有貢獻 綠委提議生三胎家庭「升學加分」

2018-05-13 12:03

黨主席助選團 馬家軍人氣旺、連朱吳洪就定位

2018-05-13 00:41

遇到中共軍艦打招呼就傻眼？ 海軍嚴厲駁斥

2018-05-13 15:22

吳音寧送菜回鄉惹議 北農：殘貨做公益會更嚴謹

2018-05-13 13:00

提選縣長遭國民黨懷疑「豪洨」 蘇貞昌：還來調查我

2018-05-12 21:19

國民黨嘉市黨部副主委投蕭淑麗陣營 批遭黨沒尊嚴對待

2018-05-12 19:48

謝長廷改挺姚文智？ 柯文哲：那又怎麼樣

2018-05-13 11:22

母親節活動同台強碰 丁守中宣戰：要跟柯文哲PK一下

2018-05-13 05:35

呂秀蓮世大運放水說引眾怒 蘇貞昌：不要不敬

2018-05-13 13:34

柯文哲兩岸一家親態度裝傻 孫大千：兩面不是人

2018-05-13 09:08

影／侯友宜返鄉 用嘉義美食陪媽媽過母親節

2018-05-13 13:01

蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09

蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕

2018-05-12 20:45

國民黨市議員初選短兵相接 蔣萬安首為黃子哲「獻聲」

2018-05-12 22:34

老舊機組陸續除役 台電：開源節流更迫切

2018-05-12 18:20

送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35

北市長3組人馬競爭 柯文哲已有心理準備

2018-05-13 00:31

踢完正步秀刺槍 「五年級大叔」要重振軍威

2018-05-13 00:08

與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做

2018-05-13 00:01

北市長選戰勤跑基層 柯P、丁丁「撞行程」同台PK

2018-05-13 02:02

蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會

2018-05-12 20:45

蘇貞昌火力全開 侯友宜重砲還擊

2018-05-12 23:06

國民黨台北市議員初選倒數 「馬郝連線」明串聯車隊掃街

2018-05-12 22:10

蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇

2018-05-12 17:35

媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42

蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機

2018-05-12 18:20

評柯文哲「綁架說」 丁守中：民進黨才被他綁架

2018-05-13 12:27

蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26

傳幕僚要柯停戰一周 柯文哲：有辦法嗎

2018-05-13 11:20

失蹤屆滿半年 飛官何子雨撫卹程序啟動

2018-05-13 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top