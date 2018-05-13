母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

2018-05-13 16:26 中央社 台北13日電



今天是母親節，親民黨主席宋楚瑜在臉書粉絲專頁發文懷念已故的母親和妻子。宋楚瑜說，「如今，媽媽和萬水都不在我們身邊了，相信她們已在天上相遇，繼續未完的婆媳緣。」圖擷取自宋楚瑜臉書 分享 facebook 今天是母親節，親民黨主席宋楚瑜在臉書粉絲專頁發文懷念已故的母親和妻子。宋楚瑜說，「如今，媽媽和萬水都不在我們身邊了，相信她們已在天上相遇，繼續未完的婆媳緣。」

宋楚瑜母親宋胡窕容是在2017年11月28日安然仙逝，享耆壽100歲。事母至孝、百般不捨的的宋楚瑜今天以「誰言寸草心．報得三春暉」為題抒發感懷，「今天是媽媽離開後，我第一次過沒有母親的節日……特別的難過、特別的懷念。」

宋楚瑜指出，記憶中的媽媽，總是認真的「相夫教子」，她是父親的賢內助，更是始終守護孩子的好媽媽，省吃儉用，從不求自己的享受。她對孩子們唯一的要求就是「要規規矩矩的做人」。

憶及母子之情，宋楚瑜表示，他成長在戰亂的年代，但媽媽仍然細心地把他求學過程的成績單、筆記本，甚至連他年少時的「情書」都完整地保留著。

宋楚瑜指出，他從政後，媽媽仍然維持樸實的生活習慣，即便過80、90大壽也不鋪張。媽媽知道他忙於公務，從不抱怨，每一次只要跟孩子、媳婦以及孫子、孫女一起吃個晚飯，就開心滿足。

說到這裡，宋楚瑜也思念2012年7月27日病逝的妻子陳萬水，「我也要再度感謝我的好老婆—萬水」，總是貼心地安排家人聚會慶祝媽媽生日、訂餐廳、選擇媽媽最愛吃的菜。婆媳間的和諧，讓忙於公務的他，更無後顧之憂，真的很謝謝她。

宋楚瑜表示，「如今，媽媽和萬水都不在我們身邊了，相信她們已在天上相遇，繼續未完的婆媳緣。」在這個感恩的節日，祝福全天下的媽媽快樂過節。

宋楚瑜呼籲大家多關懷老人家們，不是只有在節日時才陪媽媽吃頓飯，離家念書、工作時，也別忘了時時打個電話關懷家中長輩。「老吾老以及人之老」，社會也必須更重視長照的完備，讓所有的長輩可以受到良好的照顧，也感受到溫情。