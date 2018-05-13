親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

1人1狗登山失蹤七天 每天靠吃20顆花生獲救

遇到中共軍艦打招呼就傻眼、尷尬？ 海軍嚴厲駁斥

送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

北農總經理吳音寧以業務歸廣費收購台北市果菜批發市場的殘菜送社福團體，其中150箱蔬菜送至彰化縣溪州鄉大庄村老人食堂，遭到議員質疑公器私用，並認為吳音寧說送往溪州的箱數跟新聞報導的不一樣，認為是吳音寧說謊，彰化縣溪州鄉大庄村民今天聚集抗議，認為議員「黑白講」，並表示，如果議員認為菜不該送到溪州，他們可以把剩下的菜乾帶去請議員吃。

「為什麼我們老人吃個飯還要被人糟蹋？」彰化縣溪州鄉大庄村村民今天聚集在村內開天宮前，表達自己內心的委屈。大庄村村長陳元振表示，當時吳音寧來電表示要送蔬菜作為老人共餐食材，村民很高興，當時是他們開口向吳音寧要了150箱蔬菜，由貨運的回頭車載下來，溪州鄉長黃盛祿從頭到尾都不知情，因此聽到有人在罵吳音寧是因為黃盛祿是表哥的關係，才要自肥家鄉，都感到非常憤怒。

「送我們不行，送台北才行？」大庄社區發展協會理事長陳振家說，希望議員可以解釋一下，為何殘菜不能送到溪州，且表示村民們都非常珍惜這些蔬菜，動員數十名志工協助分類、煮食，部分青江菜則是做成菜乾，以防颱風天或突發狀況沒菜可讓老人吃，「如果議員們認為送到溪州不行，我們可以帶去台北煮給議員吃！」

70多歲的村民彭珠蓮說，看到吳音寧這樣被誤會覺得很心疼，「聽到外界這樣罵我們，我們也都快哭了，汙辱我們鄉下人」；村民鄭進吉也說：「我不知道送台北跟送彰化有什麼差別」，並表示大庄村是很偏僻的地方，蔬菜過剩送給鄉下老人吃有何不好，並為了吳音寧和村民叫屈，「為了這一點菜也要被抹黑，真的很不值得」。

彰化縣溪州鄉大庄村村民力挺吳音寧。記者凌筠婷／攝影
彰化縣溪州鄉大庄村村民力挺吳音寧。記者凌筠婷／攝影
分享
彰化縣溪州鄉大庄村村民將不耐放的青江菜小心做成菜乾，未來可以煮湯吃。記者凌筠婷／...
彰化縣溪州鄉大庄村村民將不耐放的青江菜小心做成菜乾，未來可以煮湯吃。記者凌筠婷／攝影
分享
彰化縣溪州鄉大庄村每天供應一百多名老人餐點，菜單相當樸實。記者凌筠婷／攝影
彰化縣溪州鄉大庄村每天供應一百多名老人餐點，菜單相當樸實。記者凌筠婷／攝影
分享
彰化縣溪州鄉大庄村在村內的開天宮廣場辦老人共餐，每周提供五天午餐餐點。記者凌筠婷...
彰化縣溪州鄉大庄村在村內的開天宮廣場辦老人共餐，每周提供五天午餐餐點。記者凌筠婷／攝影
分享

吳音寧北農
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00

母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

2018-05-13 16:26

母親節緬懷母恩 賴清德分享母親花MV

2018-05-13 14:24

巴黎印尼恐攻 蔡英文：台灣與愛好和平的人民站在一起

2018-05-13 13:32

陸書送審爭議 鄭麗君：人文司有欠周全

2018-05-13 13:24

陸書送審根據「大陸許可辦法」 有違憲疑慮

2018-05-13 13:24

出版業者：陸書若送審 執政黨就成民主退步黨

2018-05-13 13:24

政府派遣工起薪 調高到3萬

2018-05-13 13:22

陸客來台財力證明 擬降為10萬

2018-05-13 13:16

送菜風波 北市議員：吳音寧連說3謊

2018-05-13 13:13

吳音寧送菜回鄉惹議 北農：殘貨做公益會更嚴謹

2018-05-13 13:00

文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

2018-05-13 12:29

第一個媽媽不在的母親節 蔡英文：很想念她

2018-05-13 12:28

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45

陸書審查爭議 出版人：90年代政府就稱免送審

2018-05-13 10:50

與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做

2018-05-13 00:01

黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45

蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕

2018-05-12 20:45

蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會

2018-05-12 20:45

蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09

媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42

世大運二軍說惹議 呂秀蓮：無意否定台選手

2018-05-12 18:42

蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26

蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機

2018-05-12 18:20

影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00

蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36

蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇

2018-05-12 17:35

柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調

2018-05-12 16:33

蔡英文總統 出席今周刊「與高中生面對面論壇」

2018-05-12 14:44

馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」

2018-05-12 14:30

越駐處徵才月薪開出7500元台幣 被留美博士嘲諷

2018-05-12 12:11

粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你

2018-05-12 12:00

呂秀蓮說世大運靠中國放水 柯P：道歉就好

2018-05-12 11:54

馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大

2018-05-12 11:33

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31
看更多

熱門文章

影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

2018-05-13 12:29

賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12

黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

2018-05-13 08:00

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45

民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…

2018-05-13 09:00

文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30

蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36

怕柯P找外援 綠再傳禮讓聲浪

2018-05-13 00:39

對國家有貢獻 綠委提議生三胎家庭「升學加分」

2018-05-13 12:03

黨主席助選團 馬家軍人氣旺、連朱吳洪就定位

2018-05-13 00:41

遇到中共軍艦打招呼就傻眼？ 海軍嚴厲駁斥

2018-05-13 15:22

吳音寧送菜回鄉惹議 北農：殘貨做公益會更嚴謹

2018-05-13 13:00

提選縣長遭國民黨懷疑「豪洨」 蘇貞昌：還來調查我

2018-05-12 21:19

國民黨嘉市黨部副主委投蕭淑麗陣營 批遭黨沒尊嚴對待

2018-05-12 19:48

謝長廷改挺姚文智？ 柯文哲：那又怎麼樣

2018-05-13 11:22

母親節活動同台強碰 丁守中宣戰：要跟柯文哲PK一下

2018-05-13 05:35

呂秀蓮世大運放水說引眾怒 蘇貞昌：不要不敬

2018-05-13 13:34

柯文哲兩岸一家親態度裝傻 孫大千：兩面不是人

2018-05-13 09:08

影／侯友宜返鄉 用嘉義美食陪媽媽過母親節

2018-05-13 13:01

蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09

蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕

2018-05-12 20:45

國民黨市議員初選短兵相接 蔣萬安首為黃子哲「獻聲」

2018-05-12 22:34

老舊機組陸續除役 台電：開源節流更迫切

2018-05-12 18:20

送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35

北市長3組人馬競爭 柯文哲已有心理準備

2018-05-13 00:31

踢完正步秀刺槍 「五年級大叔」要重振軍威

2018-05-13 00:08

與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做

2018-05-13 00:01

北市長選戰勤跑基層 柯P、丁丁「撞行程」同台PK

2018-05-13 02:02

蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會

2018-05-12 20:45

蘇貞昌火力全開 侯友宜重砲還擊

2018-05-12 23:06

國民黨台北市議員初選倒數 「馬郝連線」明串聯車隊掃街

2018-05-12 22:10

蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇

2018-05-12 17:35

媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42

蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機

2018-05-12 18:20

評柯文哲「綁架說」 丁守中：民進黨才被他綁架

2018-05-13 12:27

蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26

傳幕僚要柯停戰一周 柯文哲：有辦法嗎

2018-05-13 11:20

失蹤屆滿半年 飛官何子雨撫卹程序啟動

2018-05-13 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top