送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



北農總經理吳音寧以業務歸廣費收購台北市果菜批發市場的殘菜送社福團體，其中150箱蔬菜送至彰化縣溪州鄉大庄村老人食堂，遭到議員質疑公器私用，並認為吳音寧說送往溪州的箱數跟新聞報導的不一樣，認為是吳音寧說謊，彰化縣溪州鄉大庄村民今天聚集抗議，認為議員「黑白講」，並表示，如果議員認為菜不該送到溪州，他們可以把剩下的菜乾帶去請議員吃。

「為什麼我們老人吃個飯還要被人糟蹋？」彰化縣溪州鄉大庄村村民今天聚集在村內開天宮前，表達自己內心的委屈。大庄村村長陳元振表示，當時吳音寧來電表示要送蔬菜作為老人共餐食材，村民很高興，當時是他們開口向吳音寧要了150箱蔬菜，由貨運的回頭車載下來，溪州鄉長黃盛祿從頭到尾都不知情，因此聽到有人在罵吳音寧是因為黃盛祿是表哥的關係，才要自肥家鄉，都感到非常憤怒。

「送我們不行，送台北才行？」大庄社區發展協會理事長陳振家說，希望議員可以解釋一下，為何殘菜不能送到溪州，且表示村民們都非常珍惜這些蔬菜，動員數十名志工協助分類、煮食，部分青江菜則是做成菜乾，以防颱風天或突發狀況沒菜可讓老人吃，「如果議員們認為送到溪州不行，我們可以帶去台北煮給議員吃！」