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母親節緬懷母恩 賴清德分享母親花MV

2018-05-13 14:24中央社 台北13日電

今天是母親節，行政院長賴清德曾說，影響他最深的人就是母親，他在臉書發文，祝福大家...
今天是母親節，行政院長賴清德曾說，影響他最深的人就是母親，他在臉書發文，祝福大家母親節快樂，並分享「母親花」MV，緬懷去世的母親。圖擷取自賴清德臉書
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今天是母親節，行政院長賴清德曾說，影響他最深的人就是母親，他在臉書發文，祝福大家母親節快樂，並分享「母親花」MV，緬懷去世的母親。

賴清德過去曾多次提及，父親在他幼時因礦災罹難，母親賴童好四處打零工，辛苦養大家裡6個小孩，並說母親是影響他最深的人。

今天是母親節，賴清德在臉書發文表示，「衷心祝福所有偉大的媽媽，母親節快樂！」並分享約書亞樂團「母親花」的MV，緬懷逝去的母親。

母親節賴清德
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