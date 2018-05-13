巴黎印尼恐攻 蔡英文：台灣與愛好和平的人民站在一起

2018-05-13 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



對於法國巴黎市當地時間12日晚間9點發生歹徒持刀隨機砍人造成死傷，印尼泗水當地時間13日早上發生3間教堂遭自殺炸彈攻擊，至少釀3死10餘人受傷，蔡英文總統稍早在推特上表達慰問。她表示，她的精神將與在法國、印尼受到恐攻影響的人民同在，台灣會和世界上所有愛好和平的人民站在一起。