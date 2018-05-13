巴黎印尼恐攻 蔡英文：台灣與愛好和平的人民站在一起

相關新聞
賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬2018-05-13 11:12
陸客來台財力證明 擬降為10萬2018-05-13 13:16
文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字2018-05-13 12:30
影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道2018-05-13 12:29
第一個媽媽不在的母親節 蔡英文：很想念她2018-05-13 12:28
陸書審查爭議 出版人：90年代政府就稱免送審2018-05-13 10:50
與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做2018-05-13 00:01
黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講2018-05-12 21:45
蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕2018-05-12 20:45
蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會2018-05-12 20:45
蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂2018-05-12 20:09
媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升2018-05-12 19:42
世大運二軍說惹議 呂秀蓮：無意否定台選手2018-05-12 18:42
蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走2018-05-12 18:26
蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機2018-05-12 18:20
影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯2018-05-12 18:00
蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個2018-05-12 17:36
蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇2018-05-12 17:35
柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調2018-05-12 16:33
蔡英文總統 出席今周刊「與高中生面對面論壇」2018-05-12 14:44
馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」2018-05-12 14:30
越駐處徵才月薪開出7500元台幣 被留美博士嘲諷2018-05-12 12:11
粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你2018-05-12 12:00
呂秀蓮說世大運靠中國放水 柯P：道歉就好2018-05-12 11:54
馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大2018-05-12 11:33
募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監2018-05-09 16:31
熱門文章
影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯2018-05-12 18:00
黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講2018-05-12 21:45
一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」2018-05-13 08:00
民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…2018-05-13 09:00
送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊2018-05-13 11:45
賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬2018-05-13 11:12
影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道2018-05-13 12:29
蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個2018-05-12 17:36
怕柯P找外援 綠再傳禮讓聲浪2018-05-13 00:39
馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」2018-05-12 14:30
黨主席助選團 馬家軍人氣旺、連朱吳洪就定位2018-05-13 00:41
提選縣長遭國民黨懷疑「豪洨」 蘇貞昌：還來調查我2018-05-12 21:19
國民黨嘉市黨部副主委投蕭淑麗陣營 批遭黨沒尊嚴對待2018-05-12 19:48
文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字2018-05-13 12:30
母親節活動同台強碰 丁守中宣戰：要跟柯文哲PK一下2018-05-13 05:35
對國家有貢獻 綠委提議生三胎家庭「升學加分」2018-05-13 12:03
蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕2018-05-12 20:45
蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂2018-05-12 20:09
謝長廷改挺姚文智？ 柯文哲：那又怎麼樣2018-05-13 11:22
國民黨市議員初選短兵相接 蔣萬安首為黃子哲「獻聲」2018-05-12 22:34
柯文哲兩岸一家親態度裝傻 孫大千：兩面不是人2018-05-13 09:08
遭酸「對手」變成朱立倫 侯友宜：老縣長要看清楚對象2018-05-12 16:20
老舊機組陸續除役 台電：開源節流更迫切2018-05-12 18:20
藍營新竹縣長難產 羅智強推薦乾脆用這招2018-05-12 15:14
北市長3組人馬競爭 柯文哲已有心理準備2018-05-13 00:31
89歲母叮囑台灣政治黑暗 侯友宜：這次我沒聽她的話2018-05-12 17:03
北市長選戰勤跑基層 柯P、丁丁「撞行程」同台PK2018-05-13 02:02
與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做2018-05-13 00:01
踢完正步秀刺槍 「五年級大叔」要重振軍威2018-05-13 00:08
高醫公會AI醫療座談 陳其邁謙稱陳宜民立院第一2018-05-12 16:44
蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會2018-05-12 20:45
蘇貞昌火力全開 侯友宜重砲還擊2018-05-12 23:06
柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調2018-05-12 16:33
吳音寧送菜回鄉惹議 北農：殘貨做公益會更嚴謹2018-05-13 13:00
蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇2018-05-12 17:35
媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升2018-05-12 19:42
蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機2018-05-12 18:20
國民黨台北市議員初選倒數 「馬郝連線」明串聯車隊掃街2018-05-12 22:10
呂秀蓮世大運放水說引眾怒 蘇貞昌：不要不敬2018-05-13 13:34
蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走2018-05-12 18:26
留言