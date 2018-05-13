吳音寧送菜回鄉惹議 北農：殘貨做公益會更嚴謹

2018-05-13 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



北農2月休市風波至今尚未平息，北農總經理吳音寧又被爆出，動支業務推廣費將大量殘貨買下送回彰化家鄉，再度引發爭議。 圖／報系資料照 分享 facebook 台北農產運銷公司總經理吳音寧動用業務推廣費，把逾7成蔬菜殘貨送回自己家鄉團體惹議。台北市國民黨籍市議員王欣儀、汪志冰今天上午開記者會，揭露市場處上周五（11）前往北農訪談，北農業務部回應並無聯絡社福團體及市場處、農糧署，甚至送貨件數兜不攏，痛批吳音寧說謊；北農中午發新聞稿澄清指出，當天食物銀行有通知北部社福團體來載，有line截圖證明，但因贈送給社福團體，沒有請其開收據。

針對送菜爭議，吳音寧曾在臉書回應，因菜量無法消化，當下請緊急聯絡相關社福團體，並透過市場處及農糧署發布消息，之後她想起家鄉農村老人家，把菜送過去會是一個很好作法，希望避免外界持續誤解與扭曲；王欣儀今天表示，北農宣稱有跟各社福團體聯絡，結果上周市場處前往北農訪談，又自打臉回應根本沒有跟社福團體及市場處、農糧署，質疑吳音寧說謊。

不過，北農中午發新聞稿表示，2月27日當天進貨逾3000噸，嚴重供過於求，總經理不忍心農民辛苦栽種蔬菜報廢，使農友血本無歸，故公司依尾市行情，由總經理使用業務推廣費購入，贈送給社福團體。

北農指出，當天食物銀行有通知北部社福團體來載，有line截圖證明，台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫也證實，當天上午確實透過農委會及該會常務理事方荷生通知，協助北農處理剩餘蔬菜，通知北區會員前往載運，因為是贈送給社福團體，所以沒有請其開收據，但都有去電各單位，確實收到貨，並列冊在案。

另外，王欣儀今天記者會提到，吳音寧動用業務推廣費，買下9120公斤蔬菜，其中7千公斤送往吳音寧自己家鄉，也就是表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉內，根據北農提供市場處資料，有350箱、約7千公斤送往家鄉溪州二團體（分別各應為大庄150、水尾200箱），結果大庄社區發展協會理事長陳政嘉接受媒體採訪時，表示2月底北農送來大庄是一箱約15-20斤的蔬菜，總共約2、30箱，數字根本兜不起來。

北農回應，送至彰化縣溪州鄉、由大庄村陳元振村長、大庄社區發展協會理事長陳振家共同經營的大庄食堂的蔬菜，是由陳元振村長收貨，陳村長當天沒細點件數，不過，事後記者前往採訪也告之約150箱，因件數眾多，只留2，30件冰存，其餘拿去曬菜乾，日後仍可食用，完全不浪費。

北農指出，部分媒體截取理事長陳振家的片段話語，只報導冰存件數，對「其餘拿去曬菜乾」卻不報導，理事長陳振家於新聞播出後表達強烈不滿並去電該媒體表達抗議，但未獲更正；議員在錯誤的資訊上還召開記者會，導致相關社福團體及大庄老人公益食堂的農村老人家們都被牽連，公司深表歉意。