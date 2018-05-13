陸書送審爭議 鄭麗君：人文司有欠周全

2018-05-13 13:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ╱台北報導



文化部長鄭麗君表示，自上任以來，從未指示人文司加強審查中國大陸出版品。針對人文及出版司同仁自行依據1993年制定之法規循例發函，雖是依法規循例發函，但未釐清現行程序規範並廣徵意見前即發函提及行政處分，文化部長鄭麗君表示，人文司的確有欠周全。

鄭麗君強調，出版言論自由為核心價值，針對陸委會主管的兩岸人民關係條例下之文化部現行相關程序規範，將進一步徵詢出版業界意見。