陸書送審根據「大陸許可辦法」 有違憲疑慮

2018-05-13 13:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



陸書送審爭議大，圖為去年浙台兩地出版機構在台北舉辦一場大陸簡體字圖書展銷活動。 圖／中新社 分享 facebook

文化部審查陸書根據的「大陸許可辦法」，出版人認為有違憲疑慮。此外，由於文化部5月4日公文載明未經許可的陸書須補申請，若之後又經查獲，將依規行政處分，文化部之後卻稱只是「循例」公文，出版人呼籲文化部還是應更清楚解釋針對該法及審查作法。

文化部在該事件爆發後，稱從2015年至2017年都有發公文請圖書公協會等向出版社會員宣導法規。據了解，今年2月底文化部確有發宣導公文，但在5月時，由於早先辦理中小學生優良課外讀物甄選時，有其他業者檢舉部分出版社的大陸授權書未送審，而依據該甄選簡章，若是大陸授權書參選，須檢附文化部許可資料，文化部才又再度發公文。

洪範出版創辦人葉步榮表示，就他所知，90年代中在新聞局宣示出版社不用再送審後，相關單位都是接獲檢舉，才會發公文提醒，若沒獲檢舉，就算了。不具名的出版人則指出，一旦遭業者檢舉的出版社，結果不見得都審查通過，認為正本清源之道，仍在修改「大陸認可辦法」。

出版人陳穎青認為，該法與大陸出版品相關的條文都有問題，認為第8條所稱「非經合法登記之業者向主管機關申請許可，不得在台灣地區發行」中「發行」，應是指直接進口的簡體書，並非大陸授權台灣出版的正體字書。他認為，第9條「大陸地區出版品在台要改成正體字」也有疑義，認為文化部可能就是藉此條將「簡體書發行」偷渡成「正體書出版」，認為該把第9條拿掉，如此文化部就失去審查依據。陳穎青也指出，該辦法第4條稱「宣揚共產主義或從事統戰」等出版品不得進入台灣，不過根據2008年大法官解釋釋字第644號，針對人民團體法中對主張共產主義、分裂國土之團體不許可設立規定是否違憲，大法官早已做出違憲決議，因此「大陸認可辦法」針對共產主義內容不得進入台灣等部分也涉違憲。