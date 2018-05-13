政府派遣工起薪 調高到3萬

2018-05-13 13:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



為解決青年低薪問題，行政院長賴清德明天舉行記者會，宣布中央政府機關派遣工起薪，調高到新台幣3萬元以上，將基本工資時薪140元再往上調，也將宣布因應少子化以及經濟移民政策。

根據中央社報導，賴清德明天起，連三天舉行記者會，端出解決青年低薪、因應少子化以及經濟移民等政策牛肉。明天記者會宣布中央政府機關派遣工起薪，調高到新台幣3萬元以上，建議勞動部將基本工資時薪140元往上調。另外，教育部已宣布調高國小代課教師鐘點費，未來也將調高大學兼職教師的鐘點費。

行政院15日舉行移民政策記者會，提出新經濟移民法草案，以引進外國中階技術人力，留用在台求學的僑外生，鬆綁長期在台工作的藍領人力，取得永久居留的資格等，以及相關配套因應。這項新經濟移民法草案，行政院預計在立法院下會期送審，國發會主委陳美伶明天先向蔡英文總統報告。

賴清德16日將宣布私立幼兒園公共化補助方式，將依各地物價和城鄉差距補助不同金額，參與私幼公共化幼兒園教師的起薪，需調高至2萬9000元以上，8月1日前收集各地方政府與相關團體意見，再進行細部調整，107學年度第一學期上路。

育兒津貼方面，行政院放寬請領條件，現行育兒津貼發放對象，是父母至少一方因育兒需要沒就業，綜所稅稅率未達20%，每名兒童每個月可補助2500元。預計放寬綜所稅稅率在20%以下的雙薪或單親家庭可請領，第三胎調高補助到每月3500元，現行中低收入戶每月育兒津貼4000元、低收入戶為5000元，第三胎也可望調高。