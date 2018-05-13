送菜風波 北市議員：吳音寧連說3謊

2018-05-13 13:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張世杰 ／台北報導



北農爆出總經理吳音寧動用公款替鄉親加菜，台北市國民黨籍市議員王欣儀（左）、汪志冰（中）今天上午開記者會批評北農總經理吳音寧說謊。 記者張世杰／攝影 分享 facebook

台北市果菜批發市場今年春節，出現近3000噸到貨量無法拍賣，台北農產運銷公司總經理吳音寧把逾七成蔬菜，送回自己家鄉團體，遭批評是公器私用，私相收受，國民黨台北市議員王欣儀、汪志冰上午舉行記者會，公開市場處上周五前往北農訪談，北農業務部回應，並無聯絡社福團體及市場處、農糧署，吳音寧送往家鄉溪州兩團體的殘貨箱數，跟新聞報導箱數也不同，質疑吳音寧說謊，市場處應把全案移交檢調。

北農主秘路全利上午說，北農將發新聞稿完整說明，目前暫不回應。

針對送菜爭議，吳音寧當時表示，因菜量無法消化，聯絡相關社福團體，透過市場處及農糧署發布消息，之後她想起家鄉農村老人家，把菜送過去，會是一個很好作法，希望避免外界持續誤解與扭曲。

王欣儀表示，北農宣稱有跟各社福團體聯絡，結果上周市場處前往北農訪談，卻改口根本沒有與社福團體及市場處、農糧署，吳音寧是說謊成性。

王欣儀說，春節期間，吳音寧動用業務推廣費，買下9120公斤蔬菜，送往10個所謂的社福團體，其中7000公斤送往吳音寧自己的家鄉，也就是表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉內，包括人口總共126戶的水尾社區發展協會，以及約100人共餐的大庄老人食堂。

根據北農提供市場處資料，9120公斤蔬菜，共分為481箱，其中350箱約7000公斤送往家鄉溪州兩個團體（分別為大庄150箱、水尾200箱），結果大庄社區發展協會理事長陳政嘉接受媒體採訪時表示，2月底北農送來大庄是一箱約15斤到20斤的蔬菜，總共約二三十箱，數字根本兜不起來。

汪志冰說，吳音寧連說三個謊，第一個根本沒有先諮詢社福團體、第二個北農直接把菜送往彰化，第三個送菜的箱數根本對不起來，說謊技巧太差。

台北市政府市場處處長許玄謀表示，上周同仁跟北農訪談，發現北農僅出示送貨的社福團體，無法提供領單、收據，市場處將個別詢問收菜的社福團體，確認資料是否吻合，最快一周內完成。是否移送檢調？許玄謀說，之後再跟政風處討論。