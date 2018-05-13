文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部審查陸書根據的「大陸許可辦法」，出版人各自解讀不同，也認為有違憲疑慮。此外，由於文化部五月四日公文載明未經許可的陸書須補申請，若之後又經查獲，將依規行政處分，文化部五月十日卻稱這只是「循例」公文，出版人呼籲文化部應更清楚解釋針對該法及審查作法。

文化部長鄭麗君今天作出最新回應，表示人文及出版司同仁當時雖依據1993年制定之法規循例發公文，但未釐清現行程序規範並廣徵意見前即發函提及行政處分，表示人文司的確有欠周全。

鄭麗君強調，出版言論自由為核心價值，針對陸委會主管的兩岸人民關係條例下之文化部現行相關程序規範，將進一步徵詢出版業界意見。

文化部在該事件爆發後，於五月十日發聲明表示，稱從2015年至2017年都有發公文請圖書公協會等向出版社會員宣導法規。據了解，今年二月底文化部確有發宣導公文，但在五月時，由於早先辦理中小學生優良課外讀物甄選時，有其他業者檢舉部分出版社的大陸授權書未送審，而依據該甄選簡章，若是大陸授權書參選，須檢附文化部許可資料，文化部才又再度發公文。

洪範出版創辦人葉步榮表示，就他所知，90年代中在新聞局宣示出版社不用再送審後，相關單位都是接獲檢舉，才會發公文提醒，若沒獲檢舉，就算了。不具名的出版人則指出，一旦遭業者檢舉的出版社，結果不見得都審查通過，認為正本清源之道，仍在修改「大陸認可辦法」。

出版人陳穎青認為，該法與大陸出版品相關的條文都太模糊、有問題，認為第8條所稱「非經合法登記之業者向主管機關申請許可，不得在台灣地區發行」中「發行」，應是指直接進口的簡體書，並非大陸授權台灣出版的正體字書。

他認為，第9條「大陸地區出版品在台要改成正體字」也有疑義，認為文化部可能就是藉此條將「簡體書發行」偷渡成「正體書出版」，認為該把第9條拿掉，如此文化部就失去審查依據。

陳穎青也指出，該辦法第4條稱「宣揚共產主義或從事統戰」等出版品不得進入台灣，不過根據2008年大法官解釋釋字第 644 號，針對人民團體法中對主張共產主義、分裂國土之團體不許可設立規定是否違憲，大法官早已做出違憲決議，因此「大陸認可辦法」針對共產主義內容不得進入台灣等部分也涉違憲。