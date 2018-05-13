親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

批呂秀蓮誤解台大管案 姚文智：你能接受台北101是違建嗎？

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

第一個媽媽不在的母親節 蔡英文：很想念她

2018-05-13 12:28聯合報 記者丘采薇╱即時報導

今天是母親節蔡英文總統在臉書上祝全國的媽媽母親節快樂，也想起了自己的媽媽張金鳳女士，她表示，「第一個媽媽不在的母親節。很想念她。祝全台灣的媽媽，母親節快樂。」

蔡總統與媽媽感情深厚，張金鳳今年3月3日辭世，蔡總統當時也在臉書上說，「謝謝媽媽生我養我，您永遠會在我心中。」

蔡英文總統與媽媽合照。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統與媽媽合照。圖／取自蔡英文臉書
分享

母親節蔡英文
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12

蔡正元讚：呂秀蓮發揚台大校友的骨氣

2018-05-13 12:48

文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

2018-05-13 12:29

陸書審查爭議 出版人：90年代政府就稱免送審

2018-05-13 10:50

與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做

2018-05-13 00:01

黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45

蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕

2018-05-12 20:45

蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會

2018-05-12 20:45

蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09

媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42

世大運二軍說惹議 呂秀蓮：無意否定台選手

2018-05-12 18:42

蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26

蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機

2018-05-12 18:20

影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00

蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36

蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇

2018-05-12 17:35

柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調

2018-05-12 16:33

蔡英文總統 出席今周刊「與高中生面對面論壇」

2018-05-12 14:44

馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」

2018-05-12 14:30

越駐處徵才月薪開出7500元台幣 被留美博士嘲諷

2018-05-12 12:11

粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你

2018-05-12 12:00

呂秀蓮說世大運靠中國放水 柯P：道歉就好

2018-05-12 11:54

馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大

2018-05-12 11:33

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31
看更多

熱門文章

柯文哲道歉事件的「藏鏡人」？孫大千：呼之欲出

2018-05-12 13:13

影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00

黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

2018-05-13 08:00

民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…

2018-05-13 09:00

蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36

怕柯P找外援 綠再傳禮讓聲浪

2018-05-13 00:39

馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」

2018-05-12 14:30

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45

提選縣長遭國民黨懷疑「豪洨」 蘇貞昌：還來調查我

2018-05-12 21:19

黨主席助選團 馬家軍人氣旺、連朱吳洪就定位

2018-05-13 00:41

賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12

國民黨嘉市黨部副主委投蕭淑麗陣營 批遭黨沒尊嚴對待

2018-05-12 19:48

母親節活動同台強碰 丁守中宣戰：要跟柯文哲PK一下

2018-05-13 05:35

蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕

2018-05-12 20:45

蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09

國民黨市議員初選短兵相接 蔣萬安首為黃子哲「獻聲」

2018-05-12 22:34

遭酸「對手」變成朱立倫 侯友宜：老縣長要看清楚對象

2018-05-12 16:20

觀察站／綠奪回主導權 蔡主席態度是關鍵

2018-05-12 13:08

藍營新竹縣長難產 羅智強推薦乾脆用這招

2018-05-12 15:14

老舊機組陸續除役 台電：開源節流更迫切

2018-05-12 18:20

柯文哲兩岸一家親態度裝傻 孫大千：兩面不是人

2018-05-13 09:08

89歲母叮囑台灣政治黑暗 侯友宜：這次我沒聽她的話

2018-05-12 17:03

北市長3組人馬競爭 柯文哲已有心理準備

2018-05-13 00:31

謝長廷改挺姚文智？ 柯文哲：那又怎麼樣

2018-05-13 11:22

北市長選戰勤跑基層 柯P、丁丁「撞行程」同台PK

2018-05-13 02:02

與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做

2018-05-13 00:01

選區縣市長母雞不夠力？縣市議員參選人跨區拚支持

2018-05-12 13:04

踢完正步秀刺槍 「五年級大叔」要重振軍威

2018-05-13 00:08

高醫公會AI醫療座談 陳其邁謙稱陳宜民立院第一

2018-05-12 16:44

蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會

2018-05-12 20:45

對國家有貢獻 綠委提議生三胎家庭「升學加分」

2018-05-13 12:03

柯文哲道歉前 陣營曾兩派論戰

2018-05-12 13:01

蘇貞昌火力全開 侯友宜重砲還擊

2018-05-12 23:06

柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調

2018-05-12 16:33

蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇

2018-05-12 17:35

媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42

蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機

2018-05-12 18:20

國民黨台北市議員初選倒數 「馬郝連線」明串聯車隊掃街

2018-05-12 22:10

蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top