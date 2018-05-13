第一個媽媽不在的母親節 蔡英文：很想念她

2018-05-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



今天是母親節，蔡英文總統在臉書上祝全國的媽媽母親節快樂，也想起了自己的媽媽張金鳳女士，她表示，「第一個媽媽不在的母親節。很想念她。祝全台灣的媽媽，母親節快樂。」