送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



北農爆出總經理吳音寧動用公款替鄉親加菜，台北市國民黨籍議員王欣儀（左）、汪志冰（中）今天上午舉行記者會，質疑北農根本沒有事先詢問社福團體，就決定直接把菜送往彰化，質疑吳音寧說謊。記者張世杰／攝影 分享 facebook 台北市果菜批發市場今年春節，出現近3千噸到貨量無法消化拍賣，遭踢爆台北農產運銷公司總經理吳音寧動用業務推廣費，把逾7成蔬菜送回自己家鄉團體，遭疑公器私用、私相收受，雖吳音寧臉書發文喊冤，但台北市國民黨籍市議員王欣儀、汪志冰今天上午開記者會，揭露市場處上周五（11）日前往北農訪談，北農業務部回應並無聯絡社福團體及市場處、農糧署，甚至吳音寧送往家鄉溪州二團體的殘貨箱數，跟新聞報導箱數不同，痛批吳音寧又在說謊，要求市場處把全案移交檢調。

北農主秘路全利上午回應說，北農將發新聞稿完整說明，目前暫不回應。

針對送菜爭議，吳音寧當時回應說，因菜量無法消化，當下請緊急聯絡相關社福團體，並透過市場處及農糧署發布消息，之後她想起家鄉農村老人家，把菜送過去會是一個很好作法，希望避免外界持續誤解與扭曲。

王欣儀表示，北農宣稱有跟各社福團體聯絡，結果上周市場處前往北農訪談，又自打臉回應根本沒有跟社福團體及市場處、農糧署，質疑吳音寧說謊成性。

王欣儀提到，春節期間，吳音寧動用動用業務推廣費，買下9120公斤蔬菜，送往10個所謂的社福團體，其中7千公斤送往吳音寧自己家鄉，也就是表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉內，包括人口總共126戶的水尾社區發展協會，以及約100人共餐的大庄老人食堂。

但根據北農提供市場處資料，9120公斤蔬菜共分為481箱，其中350箱、約7千公斤送往家鄉溪州二團體（分別各應為大庄150、水尾200箱），結果大庄社區發展協會理事長陳政嘉接受媒體採訪時，表示2月底北農送來大庄是一箱約15-20斤的蔬菜，總共約2、30箱，數字根本都不起來。

汪志冰批評，吳音寧連說3個謊，第一個根本沒有先諮詢社福團體、第二個北農直接把菜送往彰化，第三個送菜的箱數根本對不起來，說謊技巧太差。

台北市場處長許玄謀在記者會上回應，上周同仁跟北農訪談，發現北農僅出示送貨的社福團體，卻無法提供領單、收據，市場處將個別詢問收菜的社福團體，確認資料是否吻合，最快一周內出爐；至於是否移送檢調？許玄謀說，之後再跟政風處討論，但北農是用總經理業務推廣費，北市府官股也可要求北農於18日董事會報告說明。