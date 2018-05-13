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賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12中央社 台北13日電

在少子化政策方面，賴清德預計於16日召開記者會，宣布私立幼兒園公共化補助方式。 ...
在少子化政策方面，賴清德預計於16日召開記者會，宣布私立幼兒園公共化補助方式。 圖／聯合報系資料照片
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為解決青年低薪，行政院長賴清德將於明天上午召開記者會，宣布將中央政府機關派遣工的起薪調高到新台幣3萬元以上，並將建議目前基本工資時薪140元往上調整。

行政院長賴清德將於明天起，連開3天記者會端出政策牛肉，親自宣布因應少子化、解決青年低薪與經濟移民政策。明天上午將由解決青年低薪打頭陣。

知情人士今天告訴中央社記者，賴清德14日上午將召開解決青年低薪記者會，宣布將中央政府機關派遣工的起薪調高到新台幣3萬元以上，並建議勞動部的基本工資審議委員會，將目前基本工資的時薪140元上調；另外，教育部日前已宣布調高國小代課教師鐘點費，未來也將調高大學兼職教師的鐘點費。

此外，賴清德15日也規劃召開移民政策記者會，宣布將提出「新經濟移民法」草案，以引進外國中階技術人力、留用在台求學的僑外生、鬆綁長期在台工作的藍領人力取得永久居留的資格等，並提出相關配套。

這項「新經濟移民法」草案預計下個會期送立法院審議，政務委員兼國發會主委陳美伶明天將先向總統蔡英文報告。

在少子化政策方面，賴清德預計於16日召開記者會，宣布私立幼兒園公共化補助方式，將依各地物價和城鄉差距補助不同金額，參與私幼公共化幼兒園教師的起薪，需調高至2萬9000元以上。預計8月1日前收集各地方政府與相關團體意見，再進行細部調整，107學年度第一學期上路。

育兒津貼方面，政院則擬放寬請領條件，現行育兒津貼發放對象是父母至少一方因育兒需要沒就業，綜所稅稅率未達20%，每名兒童每個月可補助2500元；政院預計將放寬綜所稅稅率在20%以下的雙薪或單親家庭也可請領，第3胎則調高補助到每月3500元；現行中低收入戶每月育兒津貼4000元、低收入戶為5000元，第3胎也可望調高。

賴清德移民基本工資
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