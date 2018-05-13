北市長選戰勤跑基層 柯P、丁丁「撞行程」同台PK

2018-05-13 02:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長選戰對決人選逐漸明朗，北市內湖南港區議員參選人游淑慧昨晚於臉書po出市長柯文哲、國民黨市長參選人丁守中昨晚意外在景聯里母親節活動現場「撞行程」的短片，兩人同台「PK」也吸引現場民眾攝影拍照。

影片中，丁守中藉同台機會向柯文哲發起PK戰，頓時把現場氣氛炒熱，對地方民眾而言，兩人罕見的同台畫面也瞬間成為關注焦點。