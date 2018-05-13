與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做

2018-05-13 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統（右二）昨天與高中生面對面，表示在國際處境困難國家，人民必須走出去；蔡總統並與學生自拍合影。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天與高中生對談「預見十年後的台灣」，她表示，每任總統都須為未來做準備，為未來政府打基礎，人民若感受不出立即性效果時，就要擔心自己的政治能量會不會被耗損；她笑說，十年後台灣的總統會很難做。

來自全台各地高中生昨天向蔡總統提問，議題包括國際關係、公民素質和未來職涯等。國際關係方面，蔡總統說，我們的國際處境確實有困難，因為特殊的政治處境，造成參與國際社會有困難，能夠生存的道理只有一個，「人民有自信」。

蔡總統表示，在國際處境困難的國家，人民必須走出去，讓世界看到台灣，這是我們共同的使命。只要台灣人走得出去，世界會看到台灣，國際組織會認知到台灣的重要性。

蔡總統說，「我們要走出去，但也要讓外面的人走進來」，下一個世代所面臨的競爭，不會只在台灣裡面，也不會只是中國大陸與台灣的競爭，或是與亞洲國家的競爭，而是面對全世界競爭。

蔡總統提到，未來的世代，人才訓練不僅止跨領域，而是多領域，台灣欠缺系統整合的能力，這是台灣的一個危機；系統整合、領導、決策及承受壓力等四個能力，是下世代人才要有的素質。

蔡總統鼓勵高中生「十八歲應該自己決定自己未來怎麼走」，她說，下一世代素質的養成，不在於念哪個學校或科系，而是有無做人生選擇，這是最重要的事。至於媒體亂象是否有辦法管制，蔡總統說，很多人覺得總統每件事情都可以做，但最不可以做的，就是侵犯社會基本的價值，也就是自由。