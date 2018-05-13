親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

與高中生對談 蔡英文：10年後總統會很難做

2018-05-13 00:01聯合報 記者林敬殷／台北報導

蔡英文總統（右二）昨天與高中生面對面，表示在國際處境困難國家，人民必須走出去；蔡...
蔡英文總統（右二）昨天與高中生面對面，表示在國際處境困難國家，人民必須走出去；蔡總統並與學生自拍合影。 記者曾吉松／攝影
分享

蔡英文總統昨天與高中生對談「預見十年後的台灣」，她表示，每任總統都須為未來做準備，為未來政府打基礎，人民若感受不出立即性效果時，就要擔心自己的政治能量會不會被耗損；她笑說，十年後台灣的總統會很難做。

來自全台各地高中生昨天向蔡總統提問，議題包括國際關係、公民素質和未來職涯等。國際關係方面，蔡總統說，我們的國際處境確實有困難，因為特殊的政治處境，造成參與國際社會有困難，能夠生存的道理只有一個，「人民有自信」。

蔡總統表示，在國際處境困難的國家，人民必須走出去，讓世界看到台灣，這是我們共同的使命。只要台灣人走得出去，世界會看到台灣，國際組織會認知到台灣的重要性。

蔡總統說，「我們要走出去，但也要讓外面的人走進來」，下一個世代所面臨的競爭，不會只在台灣裡面，也不會只是中國大陸與台灣的競爭，或是與亞洲國家的競爭，而是面對全世界競爭。

蔡總統提到，未來的世代，人才訓練不僅止跨領域，而是多領域，台灣欠缺系統整合的能力，這是台灣的一個危機；系統整合、領導、決策及承受壓力等四個能力，是下世代人才要有的素質。

蔡總統鼓勵高中生「十八歲應該自己決定自己未來怎麼走」，她說，下一世代素質的養成，不在於念哪個學校或科系，而是有無做人生選擇，這是最重要的事。至於媒體亂象是否有辦法管制，蔡總統說，很多人覺得總統每件事情都可以做，但最不可以做的，就是侵犯社會基本的價值，也就是自由。

職涯蔡英文
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45

蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09

蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕

2018-05-12 20:45

影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00

蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會

2018-05-12 20:45

媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42

世大運二軍說惹議 呂秀蓮：無意否定台選手

2018-05-12 18:42

蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26

蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機

2018-05-12 18:20

蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36

蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇

2018-05-12 17:35

柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調

2018-05-12 16:33

蔡英文總統 出席今周刊「與高中生面對面論壇」

2018-05-12 14:44

馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」

2018-05-12 14:30

越駐處徵才月薪開出7500元台幣 被留美博士嘲諷

2018-05-12 12:11

粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你

2018-05-12 12:00

呂秀蓮說世大運靠中國放水 柯P：道歉就好

2018-05-12 11:54

馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大

2018-05-12 11:33

行政區劃法 政院下周討論

2018-05-12 00:16

資安法三讀 刪行政檢查權

2018-05-12 00:00

啟動台灣行政區重劃！政院下周通過「行政區劃法」

2018-05-11 22:59

蘇祈麟女兒挨批 總統府力挺「總統府是人民的總統府」

2018-05-11 21:58

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31
看更多

熱門文章

越駐處徵才月薪開出7500元台幣 被留美博士嘲諷

2018-05-12 12:11

比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」

2018-05-12 09:00

世上只有媽媽好 柯P被綠營圍毆 神救援來了

2018-05-12 08:00

柯文哲道歉事件的「藏鏡人」？孫大千：呼之欲出

2018-05-12 13:13

影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00

粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你

2018-05-12 12:00

蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36

黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45

馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」

2018-05-12 14:30

中共空軍雙向繞島巡航 美反對片面改變現狀

2018-05-12 05:38

不忘飛官何子雨 妻：相信他還在才活得下去

2018-05-12 12:14

為兩岸一家親道歉？柯文哲：不解為何被砲轟

2018-05-12 11:02

國民黨嘉市黨部副主委投蕭淑麗陣營 批遭黨沒尊嚴對待

2018-05-12 19:48

分手成真？綠操盤人士：柯文哲道歉只因選舉需要

2018-05-12 12:02

遭酸「對手」變成朱立倫 侯友宜：老縣長要看清楚對象

2018-05-12 16:20

藍營新竹縣長難產 羅智強推薦乾脆用這招

2018-05-12 15:14

觀察站／綠奪回主導權 蔡主席態度是關鍵

2018-05-12 13:08

蔡總統：轉型正義必須謹慎 否則會加深傷痕

2018-05-12 20:45

蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09

老舊機組陸續除役 台電：開源節流更迫切

2018-05-12 18:20

柯媽教柯文哲兩岸一家親？段宜康：不相信

2018-05-12 11:59

選區縣市長母雞不夠力？縣市議員參選人跨區拚支持

2018-05-12 13:04

國民黨市議員初選短兵相接 蔣萬安首為黃子哲「獻聲」

2018-05-12 22:34

影／深澳電廠案 陳歐珀三不：不支持不反對 但不接受

2018-05-12 09:55

89歲母叮囑台灣政治黑暗 侯友宜：這次我沒聽她的話

2018-05-12 17:03

提選縣長遭國民黨懷疑「豪洨」 蘇貞昌：還來調查我

2018-05-12 21:19

高醫公會AI醫療座談 陳其邁謙稱陳宜民立院第一

2018-05-12 16:44

馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大

2018-05-12 11:33

蔡總統：看不出短期效果 是執政者面臨的抉擇

2018-05-12 17:35

呂秀蓮說世大運靠中國放水 柯P：道歉就好

2018-05-12 11:54

柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調

2018-05-12 16:33

柯文哲道歉前 陣營曾兩派論戰

2018-05-12 13:01

影／兩岸一家親致歉惹議 柯文哲：不解為何被砲轟

2018-05-12 12:37

蔡總統：欠缺系統整合能力 是台灣的危機

2018-05-12 18:20

媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42

蔡總統：單一教育體系已不足以支撐多元社會

2018-05-12 20:45

蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26

蘇貞昌酸侯友宜「靠反對發電」批朱立倫行政不中立

2018-05-12 11:20

柯媽上廣播談禮讓 柯文哲：沒加分反而扣分

2018-05-12 11:40

國民黨台北市議員初選倒數 「馬郝連線」明串聯車隊掃街

2018-05-12 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top