黃安：三立為「親中賣馬」報導道歉 證明三立亂講

2018-05-12 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



藝人黃安。圖／摘自黃安微博 分享 facebook 旅陸藝人黃安在微博上貼出《三粒在道什麼歉？》文章，他說，這月九日，馬來西亞大選結果，高齡92歲的前首相馬哈迪再度當選。然後，台灣綠媒三立新聞就報導：馬哈迪能夠當選，關鍵就在於現任首相納吉「親中賣馬，濫權貪污」，馬哈迪贏在「反中愛馬，大馬至上」 。

他說， 三立這樣的「胡批」，立刻引來馬來西亞的網民不滿，紛紛在三立新聞臉書洗版，要求道歉。三立扛不住，出來發表道歉聲明了，證明三立就是在亂講。

黃安表示，三立亂講什麼？就在於「親中賣馬」。這句話好熟悉啊，對了，台灣統派不就被抹黑「親中賣台」嗎？都是同一套路。三立藉由大馬的選舉結果，再「反中」一把，同時在告訴台灣人，中國的形像多麼糟糕，台灣人一定要跟大馬人民一樣，「反中愛台」才有明天！

他說，民進黨執政的台灣，我們被罵「親中賣台」，沒人替我們說話，三立更不會道歉；可是馬來西亞可不是你民進黨的，你們「反中」的套路在那裡就不靈了，活該被罵、活該道歉！

他說，之前，一路抹黑他爽用健保的豬油時報，也因為他用了「這逼」的「中國語法」，它們搞不明白亂寫，結果跟他道歉。道歉至今，豬油報再也沒鳥過他了，可能認為他黃安不好惹，只敢去惹女版黃安劉樂妍。劉樂妍就好惹嗎？

黃安說，台媒眼中只有藍綠、沒有是非，這是作為新聞媒體最可惡的品德，幸虧有了自媒體，否則，在紙質報紙的年代，只有等著被弄死，它們才不會跟你道歉。