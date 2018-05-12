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蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委蔣萬安在臉書貼上耍萌嘟嘴照，送上母親節祝福。蔣萬安說，明天就是母親節，大家別忘了跟辛苦的媽媽說聲：「母親節快樂！」他也祝福全天下的媽媽們身體健康。

蔣萬安說，因為母親節是個開心的日子，因此他選擇跟平常不一樣的「嘟嘴照」祝媽媽們母親節快樂，「好玩嘛！難得輕鬆，不然平常在立法院面對的都是嚴肅的議題。」

記者詢問蔣萬安是否會像嘟嘴照一樣，給母親臉頰一個親吻。蔣萬安有點不好意思的說，長大不會了啦！但我兒子會！他表示自己會給媽媽一個大大的擁抱感謝她。

國民黨立委蔣萬安祝媽媽們母親節快樂。圖／翻攝蔣萬安臉書
國民黨立委蔣萬安祝媽媽們母親節快樂。圖／翻攝蔣萬安臉書
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蔣萬安母親節立法院
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