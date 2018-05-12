蔣萬安「嘟嘴」耍萌 祝全天下的媽媽母親節快樂

2018-05-12 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安在臉書貼上耍萌嘟嘴照，送上母親節祝福。蔣萬安說，明天就是母親節，大家別忘了跟辛苦的媽媽說聲：「母親節快樂！」他也祝福全天下的媽媽們身體健康。

蔣萬安說，因為母親節是個開心的日子，因此他選擇跟平常不一樣的「嘟嘴照」祝媽媽們母親節快樂，「好玩嘛！難得輕鬆，不然平常在立法院面對的都是嚴肅的議題。」