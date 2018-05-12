媒體亂象如何解？總統：有賴公民素質提升

2018-05-12 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 高中生今天問蔡英文總統，媒體規範是很兩難的，管制不當就會侵害言論自由，但媒體報導一些司法案件，似乎違反無罪推定或騷擾被害人家屬，蔡總統回應表示，很多人都覺得總統好像每件事情都可以做，但最不可以做就是侵犯我們社會基本的價值就是自由。她認為，媒體有賴於公民素質的提升。

蔡總統說，在言論自由跟適當的規範之間的那條線怎麼畫，這是非常困難，這條線如果公民素質沒有到那裡，常常就會畫偏了，如果公民素質到位，這條線就可以很精準的畫出來。

蔡總統表示，媒體愛報導就是有人愛看，如果都不愛看，媒體是不會報導，我們捫心自問，內心最深那個地方都還想看看人家在想什麼，說難聽叫偷窺，說好聽就叫好奇，我們自己是不是給自己一個界線，過了這條線，再怎麼好奇都不應該跨越那條界線？

蔡總統認為另一個問題在於媒體競爭激烈。她表示，台灣是個不大的市場，前階段我們有報禁、禁止言論，走向自由社會，很多人加入媒體市場，以至於這個市場過分擁擠，市場如果競爭太激烈開始走向惡質競爭，我們現在也面臨這樣的問題，需要做一定程度得整合，這個整合非常困難，媒體很特別的行業，牽涉言論自由的問題。

蔡總統也提及Line群組，「是很多不正確資訊傳播網路的所在」。她說，看到這些消息，應給報導不利益的那一方解釋的機會，不要消息出現看了就判斷，在沒有自我辨識就判斷，很可能被誤導而做出錯誤判斷，這需要學問、用心及社會責任心的體現。