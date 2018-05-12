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與高中生座談 總統憂LINE傳播不正確資訊

2018-05-12 18:55中央社 台北12日電

蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。記者曾吉松／...
蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。記者曾吉松／攝影
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總統蔡英文今天與高中生座談，她提到，LINE群組是很多不正確資訊快速傳播的網路所在，當大家看到這些報導時，不要當下就判斷，要緩一下，給不利的一方解釋的機會。

蔡總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，與近300位學生即席對談；這是蔡總統連續第三年出席這活動。

有學生提到媒體亂象，蔡總統則說，身為總統，最不可以做的是侵犯社會基本的價值，包括言論自由、宗教自由等等。

她也認為，公民素質是最根本的問題，媒體為何愛報導，因為有人愛看，如果大家不愛看，媒體不會報導，大家應捫心自問，是不是有點「偷窺」的意思在裡面，說好聽一點是「好奇」，但應該給自己一個界線，再怎麼好奇都不應該跨越那條界線。

蔡總統還提到，媒體市場競爭激烈，有點過分擁擠，開始走向比較惡質的競爭，媒體必須要做某程度整合，但整合確實很困難，因為媒體是特別的行業，牽涉言論自由問題。

蔡總統也有感而發地說，LINE群組是很多不正確資訊快速傳播的網路所在，當大家看到這些報導時，不要當下就判斷，要緩一下，給不利的一方解釋的機會。

另外，有學生問到，蔡總統是否有考慮設IG帳號（Instagram）；蔡總統打趣說，「臉書真的已經老了」、「我這樣說會不會影響臉書的股價？」她說，會跟年輕幕僚討論一下。

總統府發言人林鶴明會後補充，蔡總統的IG過去即有申請，但後來較少發布新照，近期也已正在籌劃reopen，敬請期待。

還有學生好奇轉型正義的議題，蔡總統說，轉型正義確實是國家的大工程；如果處理轉型正義沉不住氣或者沒有好好處理，反而會加深傷痕，所以，處理必須謹慎。她說，會拜託促轉會把年輕人團隊整合進去，讓年輕人參與促轉會的工作。

轉型正義總統府發言人LINE
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