蔡總統：十八歲應自己決定未來怎麼走

2018-05-12 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統向高中生說，十八歲應該自己決定自己未來怎麼走，不是爸爸、媽媽或同學幫你決定，下一世代素質的養成，不在於念哪個學校或科系，而是有沒有做你人生的選擇，這是最重要的事。

蔡總統今天與高中生對談「預見十年後的台灣」，她說，很多人都認為大學畢業才是人生的開始，但是現在年輕人的處境不一樣，變動太快，高中畢業是一個人生很重要的階段。過去的人，一輩子只做一件事，現在年代進入社會後，生涯分好幾個階段，進出職場、學習環境會有很幾次。

蔡總統鼓勵年輕人考慮參加政府推動的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，她說，不要急著上大學，未來退休的年紀可能延長到七十歲，職場進的早，跟社會的連結要儘早開始，不要忘了學習再學習，在工作跟學習間不斷交叉出現，才能適應不斷出現的挑戰，必須把自己訓練未來五年到十年都可以面對不同的挑戰。

蔡總統建議高中生說，真正考慮到大學教育對未來生涯的關聯性，台灣的人才可以出去磨練自己，但終究要回到台灣，也希望世界上很多人認為台灣是個充滿機會的地方、成就夢想的地方，我們要走出去，也要讓外面的人走進來。

蔡總統表示，未來面臨競爭不會在台灣，不會只是台灣跟中國的競爭，不是亞洲國家區域的競爭，未來面對的是全世界的競爭，這件事遲早要來，而且也已經來了，要能夠面對這樣的國際競爭，自己要先準備好；十八歲應該自己決定自己怎麼走，不是爸爸、媽媽或同學幫你決定，下一世代素質的養成，不在於唸哪個學校或科系，而是有沒有做你人生的選擇，這是最重要的事。