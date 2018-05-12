影／呼籲青年別急著上大學 蔡英文：進軍隊幾年也不錯

2018-05-12 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



總統蔡英文，出席活動與高中生對話，談到就業和就學等議題。 記者陳煜彬／攝影 分享 facebook

今天(12日)下午總統蔡英文，出席活動與高中生對話，致詞時提到現在的政府要為以後的政府打下基礎，因為十年後的總統會更難當，希望能藉由與未來的主人翁對話，一起挑戰這個充滿變動的時代。提到教育政策，總統再次提到希望高中生畢業可以不用急著上大學，先就業幾年，再針對專業領域精進，總統更以三軍統帥的身分幫忙募兵，強調當兵也能培養健全的公民素養，上大學前先當兵也是個好選擇。

【中央社／台北10日電】

總統蔡英文今天與高中生座談，提議「不要急著上大學」、「進入軍隊做幾年也是不錯」；她舉以色列為例，高中畢業後一定進入軍隊學習，念大學時，人生更成熟，大學教育更有用。

蔡總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，與近300位學生即席對談，這是蔡總統連續三年出席論壇。

對於學生關注台灣的國際處境，蔡總統說，特殊的政治處境，造成台灣參與國際社會確實有困難；國際處境困難的國家，它的人民必須走出去，讓世界看得到台灣，這是大家共同的使命；年輕人走得出去，這才是重點。

她並當場詢問「覺得有信心有能力走出去的舉手看看？」現場高中生紛紛舉手，蔡總統笑說，「舉手人數多到我有點吃驚，各位都很有自信」，引發現場學生笑聲不斷。

蔡總統接著說，處於比較困難環境的國家，能夠生存的道理只有一個，就是人民有自信，「人民有自信，國家就可以生存，而且可以做得更好，我們最怕人民喪失信心、喪失自信」。

另外，蔡總統也多次提到，「不要急著上大學」、「你們不會老得很快，現在的人65歲退休，到你們當家作主時，你們的退休年齡可能是70歲或75歲」。

蔡總統說，身為三軍統帥，「我覺得進入軍隊做幾年也是不錯」，例如以色列為什麼這麼強，以色列的高中生，不論男女，高中畢業後，一定進入軍隊，培養對國家的責任感、培養身體健壯，在軍隊裡也可以學習，2、3年再回學校念書，念大學時，人生更成熟，大學教育更有用。

對於台灣參與國際組織的問題，蔡總統說，只要台灣人走得出去，世界會看到台灣，國際組織會認知到台灣的重要性。

蔡總統說，「我們要走出去，但也要讓外面的人走進來」，下一個世代所面臨的競爭，不會只在台灣裡面，也不會只是中國大陸與台灣的競爭或與亞洲國家的競爭，而是面對全世界的競爭。

蔡總統指出，系統整合的能力、領導的能力、決策的能力、承受壓力的能力，這是她期待下個世代人才必須要有的素質。