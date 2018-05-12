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世大運二軍說惹議 呂秀蓮：無意否定台選手

2018-05-12 18:42中央社 台北12日電

前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影
前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影
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前副總統呂秀蓮日前說世大運台灣選手表現好是因中國放水，引發網友議論並要求道歉。她今天表示，無意否定台灣選手貢獻，二軍的說法其實是柯文哲自己講過。

對此，台北市長柯文哲指出，世大運有很多國家選手參賽，就算中國沒有派出頂尖選手參加世大運，還有美國、英國、德國、日本選手參賽；中國不代表全世界，也不是唯一的體育強國。

呂秀蓮日前在政論節目說，去年台北世大運，中國選在同一個時間舉辦全國大專運動會，全國強棒通通留在中國，而且「事先告訴柯P，我放你一馬，我放水。」相關談話引發網友不滿，到呂秀蓮臉書留言要求道歉。

呂秀蓮今天下午召開記者會重申，自己是講真話；並引述多家媒體去年的報導指出，柯文哲與其他台北市政府官員都曾表示中國派二軍選手來台參加世大運。

呂秀蓮強調，她的發言「沒有一絲一毫要否定」台灣選手的貢獻與榮耀；她只是在討論世大運精神的時候，提到這個例子。她認為，真相的了解無損為國爭光的選手，「我不知道我還要道歉什麼？」

呂秀蓮說，希望大家面對事實，以提升更高的體育精神跟實力，這是正向的。她表示，對於願意講真話的公共人物應給予肯定，也希望下次世運會或其他國際場合，台灣選手可以表現得更好。

媒體問及，柯文哲認為呂秀蓮應該道歉，呂秀蓮則回應，中國派二軍來台參賽的話，是柯文哲去年自己講的，「如果說要檢討要反省，我們大家一起來。」

呂秀蓮也提醒網友，不要生她的氣，喜歡柯文哲的網友不應遷怒於她，二軍的說法其實是柯文哲自己講過的。

台北市長柯文哲今天出席台北能源之丘「低碳綠能嘉年華」時受訪表示，呂秀蓮的說法是台灣常出現的問題。「當她把中國當敵人的時候，眼睛一直看著它，看到最後，忘記中國只是整個世界的一部分，它不代表全世界。」

柯文哲說，就算中國沒有派出頂尖選手參加世大運，還有美國、英國、德國、日本選手參賽。中國當然是很重要的一部分，但它並不是唯一的體育強國。

柯文哲表示，中國占據了台灣的國際戰略思維，台灣常「誤把中國當作全世界」。他認為，呂秀蓮「會講那句話只是一種心理狀態的投射」。

世大運放水說引發爭議，總統蔡英文昨天也在臉書表示，台灣選手在世大運奪牌是因為他們的努力和觀眾的熱情加油，「誰來誰不來，我們都拚戰到底，這就是台灣選手的精神。」

對此，呂秀蓮回應媒體詢問時表示，總統可能不了解她的用意，也不知道這是柯文哲說過的話；因此，她稍後會提供相關資料給總統府，讓總統府知道真相。

此外，有關台北市長選舉，呂秀蓮說，這個階段很明顯民主進步黨沒有禮讓柯文哲的空間。就她所知，民進黨週三就會做明確指示，接下來就會徵詢她、以及另一名有意參選台北市長的民進黨籍立委姚文智。

她說，等民進黨明確表達不禮讓後，下一階段就會由民進黨主席來徵召代表民進黨參選台北市長的人選。她相信，身兼民進黨主席的蔡總統會審慎考量，她也會尊重蔡英文的決定。

呂秀蓮表示，由過去選舉資料顯示，台北市長選舉中，綠營基本盤佔約有40%；只要民進黨沒有失敗主義，她相信民進黨可以贏得今年底的台北市長選舉。

此外，明天是母親節，呂秀蓮也預告她將會提出有關普及托幼設施的政策。另外，也邀請媒體在15日一起到關渡搭船，屆時，她將提出開發關渡、社子島的想法。

2017年台北世大運台灣隊共拿下26金、34銀、30銅，奪牌數僅次日本100面、南韓90面，列參賽國第3名，中國拿下17面獎牌名列第9。

呂秀蓮柯文哲世大運
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