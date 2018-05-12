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蔡總統：台灣能夠生存的道理 只有一個

2018-05-12 17:36聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。記者曾吉松／...
蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。記者曾吉松／攝影
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蔡英文總統今天與高中生面對面座談有關預見十年後的台灣，有學生提出對未來國際關係的憂慮時，蔡總統說，在一個處於必較困難環境的國家，能夠生存的道理只有一個，「人民有自信」；年輕人走得出去更是重點，而青年人可以走得出去有兩個關鍵因素，一個是有機會可以走出去，另一個是有能力走出去。

蔡總統表示，我們的國際處境確實有困難，因為我們特殊的政治處境，造成我們參與國際社會確實有困難。在國際處境困難國家，人民必須走出去，讓世界看到台灣，這是我們共同的使命。

蔡總統詢問在場高中生「有信心走出去的嗎？」高達八成學生都舉手，蔡總統說，人數多到有點吃驚。不過，她也立刻表示，「這也是我想看到的」。

蔡總統說，在一個處於必較困難環境的國家，能夠生存的道理只有一個，「人民有自信」，如果人民有自信，這個國家可以生存，而且可以做得更好，最怕的是人民喪失信心與自信。

蔡總統表示，政府或大人的責任是開闢多元管道，讓年輕人可以跟外面的人事物都可以互動，讓外面的人走進來，讓我們走出去，讓外面很多的技術、想法可以進來。

她也提醒高中生，語文能力要自我檢視，對外國的文化、思想、生活是否有足夠的認知，政府創造這個環境，各位也必須有這個能力，她又再次詢問多少人有在看外國媒體報導，看懂幾成？她說，看不懂不代表語文不好，是對事情不夠熟悉，會看得懂，未必是語文好，是熟悉那個事情。

蔡英文
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