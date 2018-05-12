高醫公會AI醫療座談 陳其邁謙稱陳宜民立院第一

2018-05-12 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



高雄醫師公會今辦「AI時代與未來醫療」座談，民進黨提名高雄市長參選人、立委陳其邁與爭取國民黨提名參選高雄市長的立委陳宜民均到場參與。陳其邁表示，他和陳宜民在立院表現「數一、數二」，陳宜民是第一名。陳宜民則允諾兩人是君子之爭。

陳宜民與陳其邁「雙陳」正好同為醫師，也都是現任立委，兩人均誓言要讓年底高雄市長選戰是一場公平競爭，會共同為高雄市民謀福利。

座談會上，身為國內抗HIV權威陳宜民也分享愛滋病毒回溯查察傳染源先進技術。陳宜民舉例，過去曾有一少年被因偷竊被逮後，體檢發現感染愛滋病，才爆出打工是曾遭雇主性侵往事。但檢方追查時，雇主卻主張是少年自願，讓全案調查一度卡關。

此外，陳宜民再提到，還有一某私校大學生與男朋友分手後才發現自己感染HIV，向前男友提出訴訟，指控前男友散布HIV病毒，卻遭前男友誣指「濫交」，也讓全案成羅生門。

陳宜民說，上述兩個個案在高醫研究團隊，以大數據與基因序列在全世界愛滋病資料庫深度搜尋，經四百多人時，從上萬條病毒基因序列中進行校對，探究可疑傳染與被傳染者所感染病毒間親緣關係，才終於證實少年與大學生遭傳染的事實。