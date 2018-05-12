柯市府公布滿意度65.76分 議員批：輔選民調

2018-05-12 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲是否能獲民進黨禮讓，仍是未知數，根據台北市研考會公布最新台北市政府「執行能力」等17項指標的最新民調，市民對於北市府團隊的整體表現打65.76分，這分成績單，與去年3月同期調查的66.35分，差異不大。

下周民進黨選對會可能決定是否自推人選，台北市議員王鴻薇認為，此一時機點公布這分民調，是輔選民調，柯Ｐ顯然在自壯聲勢，滿意度比總統蔡英文執政高太多了。

但王鴻薇也認為台北市民太善良，在「執行能力」上給了柯文哲六成六的高分，但柯真的有執行力嗎，除了大巨蛋、北藝中心還在擺爛，雙子星過了三年多，最近才開始要公告招標，市議會舊址拆了剩下一片綠地，柯除了很會拆，有什麼執行力。

市府研考會公布的民調，其中，滿意度高於六成的指標，以「有執行能力」六成六最高，其次為「依法行政」六成五、「清廉不貪污」六成二 、「政府資訊公開透明」六成一。 另問做為台北市的一份子，感到光榮或是不光榮，有六成三感到光榮。

而五成以下的指標，包括「決策一致」，不會變來變去，滿意度僅四成二，而「重視產業」發展也略高於四成二，「有明確施政方向」，市民認同較低，僅四成七。

此外，台北市正在進步或是退步，問卷先問進步或退步，再追問程度，也只有四成八市民認為台北正在進步，覺得退步一些有一成三，退步很多一成六，回答一樣差不多的有一成八。另外，從0分到 100 分，如果 60 分代表及格，市民給台北市政府團隊的整體表現打了平均65.76分。