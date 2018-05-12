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蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」

2018-05-12 14:44聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。

蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。記者曾吉松/...
蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。記者曾吉松/攝影
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蔡英文總統出席今周刊「與高中生面對面論壇」，探討預見10年後的台灣。記者曾吉松/...
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蔡英文高中生
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