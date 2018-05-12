馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」
新台灣人文教基金會上午在台北市大安國小舉辦母親節慶祝活動，出資成立基金會的前總統馬英九上午也前往參與。馬英九呼籲，「樹欲靜而風不止、子欲養而親不在」，為人子女要及時行孝、及時行善，讓媽媽感受到我愛你，否則等到要孝順時人已不在。
馬英九也回憶，母親秦厚修大他30歲，兩人共結緣64年，她過世至今讓馬印象最深的是，在馬英九7歲時陪她到桃園石門水庫建設委員會任職，住在宿舍的日子；當時因為晚上沒有娛樂，秦厚修就教馬讀古文，背「桃花源記」。
馬英九說，秦厚修過世前，有一次去探望，突然問母親還記不記得桃花源記？秦厚修說記得，還跟他比賽看誰背得比較好。他說，當時母親雖然病了但那段背下來，但真的很開心，60多歲的兒子陪著背她幾十年前教的古文，欣悅之情可以想像。
隨後致詞的新台灣人基金會副執行長鍾沛君則以為人母的心情，提醒與會親子「行愛要及時」，希望家長們能把小朋友表現與愛分開來，要讓他們知道家長的愛沒有條件；不要只有母親節那天說愛媽媽，應該一年365天每天都說愛，那就每天都是母親節。
只不過談到已過世9年的媽媽，鍾沛君還是忍不住潸然淚下，整理情緒後，為失態跟在場親子道歉。正參選台北市大安文山區市議員的鍾沛君也透露，這幾天最難過的就是，要去很多母親節場合，公開分享以前的相處點滴回憶。
看到現場氣氛哀傷，馬英九為緩和氣氛，自爆自己念大學時有天與媽媽出門，有人稱讚他，但秦厚修只回說，「我這兒子很乖，都不會尿床」，讓他無奈，「我當時已經念大學了，難道沒有別的可以稱讚的事情嗎？」現場哄堂大笑。
只不過上午馬英九看似輕鬆開朗，但當主持人要求馬英九領唱「母親你真偉大」，拿起麥克風那一刻仍觸動馬英九情緒，哽咽片刻後才順利開唱，再讓人傷感。
馬英九近日因馬系子弟兵鍾沛君與辦公室發言人徐巧芯參選年底台北市議員，遭國民黨政策會前執行長蔡正元批評「沒政治智慧」，引發馬營反彈。但上午活動結束，馬英九座車離去前，突然握拳向守候一旁的鍾沛君輕喊「凍蒜」，巧妙回應質疑。
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