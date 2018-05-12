馬英九自爆讀大學時 母親稱讚他「很乖不會尿床」

2018-05-12 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



新台灣人文教基金會上午在台北市大安國小舉辦母親節慶祝活動，出資成立基金會的前總統馬英九上午也前往參與。馬英九呼籲，「樹欲靜而風不止、子欲養而親不在」，為人子女要及時行孝、及時行善，讓媽媽感受到我愛你，否則等到要孝順時人已不在。

馬英九也回憶，母親秦厚修大他30歲，兩人共結緣64年，她過世至今讓馬印象最深的是，在馬英九7歲時陪她到桃園石門水庫建設委員會任職，住在宿舍的日子；當時因為晚上沒有娛樂，秦厚修就教馬讀古文，背「桃花源記」。

馬英九說，秦厚修過世前，有一次去探望，突然問母親還記不記得桃花源記？秦厚修說記得，還跟他比賽看誰背得比較好。他說，當時母親雖然病了但那段背下來，但真的很開心，60多歲的兒子陪著背她幾十年前教的古文，欣悅之情可以想像。

隨後致詞的新台灣人基金會副執行長鍾沛君則以為人母的心情，提醒與會親子「行愛要及時」，希望家長們能把小朋友表現與愛分開來，要讓他們知道家長的愛沒有條件；不要只有母親節那天說愛媽媽，應該一年365天每天都說愛，那就每天都是母親節。

只不過談到已過世9年的媽媽，鍾沛君還是忍不住潸然淚下，整理情緒後，為失態跟在場親子道歉。正參選台北市大安文山區市議員的鍾沛君也透露，這幾天最難過的就是，要去很多母親節場合，公開分享以前的相處點滴回憶。

看到現場氣氛哀傷，馬英九為緩和氣氛，自爆自己念大學時有天與媽媽出門，有人稱讚他，但秦厚修只回說，「我這兒子很乖，都不會尿床」，讓他無奈，「我當時已經念大學了，難道沒有別的可以稱讚的事情嗎？」現場哄堂大笑。

只不過上午馬英九看似輕鬆開朗，但當主持人要求馬英九領唱「母親你真偉大」，拿起麥克風那一刻仍觸動馬英九情緒，哽咽片刻後才順利開唱，再讓人傷感。