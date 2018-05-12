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蜜月帶婆婆事件剛落幕 母親節聚餐成分手導火線

粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你

2018-05-12 12:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

前總統馬英九日前探望大病痊癒的愛心菜販陳樹菊，過程中陳樹菊一句「不少人希望馬英九再出來選總統」，卻引發名嘴與網友圍剿。馬英九今天出席母親節活動前受訪時表示，陳樹菊只是轉達她高雄朋友意見，也不是她個人意見，非常為她抱屈。

馬英九認為，不能因為陳樹菊只是轉達朋友一句意見，就讓做這麼多公益事業的一位老太太就受到名嘴撻伐。

有趣的是，上午母親節活動結束，馬英九要上車離開前，有民眾也在一旁大喊要馬九再選總統。馬英九則逗趣提醒，「你不要讓名嘴聽到，不然他們會在電視上罵你。」

前總統馬英九。記者周志豪／攝影
前總統馬英九。記者周志豪／攝影
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馬英九陳樹菊母親節
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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