粉絲喊再選總統 馬英九：不要讓名嘴聽到 不然他們會罵你

2018-05-12 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前總統馬英九日前探望大病痊癒的愛心菜販陳樹菊，過程中陳樹菊一句「不少人希望馬英九再出來選總統」，卻引發名嘴與網友圍剿。馬英九今天出席母親節活動前受訪時表示，陳樹菊只是轉達她高雄朋友意見，也不是她個人意見，非常為她抱屈。

馬英九認為，不能因為陳樹菊只是轉達朋友一句意見，就讓做這麼多公益事業的一位老太太就受到名嘴撻伐。