馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大

2018-05-12 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人將於新加坡展開「川金會」，美國白宮今天證實，安排確實參考過去兩岸領導人「馬習會」籌辦經驗。前總統馬英九今天受訪時，對是否認為「馬習會」創造一個和平會談範本？回應表示「沒有這麼偉大」，語畢開懷大笑。