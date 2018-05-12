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馬習會成川金會的會談範本？馬英九大笑：沒這麼偉大

2018-05-12 11:33聯合報 記者周志豪╱即時報導

美國總統川普與北韓領導人將於新加坡展開「川金會」，美國白宮今天證實，安排確實參考過去兩岸領導人「馬習會」籌辦經驗。前總統馬英九今天受訪時，對是否認為「馬習會」創造一個和平會談範本？回應表示「沒有這麼偉大」，語畢開懷大笑。

馬英九表示，因為新加坡位置適中，而且經常辦國際活動、會議，很有經驗，再加上有從辜汪會談到馬習會都在那邊舉行的這些歷史背景，這應該才是新加坡「雀屏中選」為川金會舉辦場地原因。

美國總統川普與北韓領導人將於新加坡展開「川金會」，美國白宮今天證實，安排確實參考...
美國總統川普與北韓領導人將於新加坡展開「川金會」，美國白宮今天證實，安排確實參考過去兩岸領導人「馬習會」籌辦經驗。前總統馬英九今天受訪時，對是否認為「馬習會」創造一個和平會談範本？回應表示「沒有這麼偉大」，語畢開懷大笑。記者周志豪／攝影
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馬習會新加坡馬英九川普金正恩
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