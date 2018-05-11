啟動台灣行政區重劃！政院下周通過「行政區劃法」

2018-05-11 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德去年底在年終記者會宣示，今年將啟動研議台灣行政區重劃。據了解，行政院下周四院會將討論「行政區劃法」草案，通過後送立法院審議。這項法案已經推動一、二十年，草案也在歷屆立法院多次進出，如今又出現立法的一道曙光。

不過，行政院版「行政區劃法」草案，並非著眼於縣市合併，而是因應民主法治意識高漲，一改過去由上而下、中央行政機關片面決定行政區劃的方式，在配合國土整體規劃前提下，納入縣市政府及公民意見，建立尊重民意、民主多元、也更公平合理的行政區劃程序。

賴清德今天透露，為了均衡城鄉發展，行政院提出3項工作目標，其中之一就是推動「行政區劃法」，但此法並非為縣市合併，而是因部分鄉鎮人口少於1萬人且不斷減少，提供縣市長調整縣市的鄉鎮或行政區，讓經營治理更有效率。

賴清德今出席「『明日城鄉．一起共好』前瞻城鄉建設高峰會」時表示，長期以來台灣建設重北輕南，人口集中都市，同時面臨全球化趨勢及少子化危機，行政院提出3項工作目標，以均衡城鄉發展：第一是非直轄市地方政府的副局處長及科長職等比照直轄市，使非直轄市可留住人才；第二是推動「行政區劃法」；第三為解決少子化問題，行政院將提出友善育兒環境政策，盼改善直轄市與非直轄市的社會福利落差問題。

賴清德說，他曾親自拜訪考試院長伍錦霖，表達希望非直轄市與直轄市同一職務的公務員具有相同職等，考試院會10日已通過「非六都縣市公務員職務列等調整」案。

至於縣市行政區劃，包括屏東縣等許多縣市都出現鄉鎮市、區里人口落差懸殊問題，亟待行政區域整併；但要整併鄉鎮市層級，難度遠高於村里合併，往往超出地方政府的能力範圍，只能轉而期待中央主導。