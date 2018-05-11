親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍改案立院闖關
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

台南南化驚傳滅門強盜殺人 2戶3人死亡

鴻海減資加配息股東每股拿4元 郭台銘估可領64億

力推新南向 外交部調整亞太司科別強化戰力

2018-05-11 21:24中央社 台北11日電

為全力推動新南向政策，並符合國際戰略趨勢，外交部在亞東太平洋司底下新設「印太科」，負責澳洲紐西蘭、印度事務，也將「東協科」改為「區域政策研析科」，加強掌握亞太區域脈動。

亞太司印太科今天由外交部長吳釗燮、亞太司長陳文儀共同揭牌，正式運作，負責「印太戰略」以及區域內重要國家印度、澳洲及紐西蘭等；首任印太科科長由原本的南亞及綜合業務科科長廖翊閔擔任。外交部表示，印太科初步規劃配置6至7名人力。

外交部新聞稿表示，為全力推動新南向政策，重新調整亞太司科別設置；除成立「印太科」，同時也將原本的「澳洲、紐西蘭、韓國暨專案科」改為「韓國暨專案科」，原本「東協事務科」改為「區域政策研析科」，為下一波核心工作做準備。

外交部指出，「東協事務科」原以東南亞國協（ASEAN）事務為核心，也是外交部有關新南向政策的業務協調窗口；更名後的「區域政策研析科」將在原有業務上，加強亞太區域脈動的掌握、重要政策趨勢研析，以及區域性核心議題的蒐報等，作為政府持續推動新南向政策、ASEAN事務、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等區域性議題的重要蒐研基礎。

吳釗燮致詞時表示，設立印太科，目的是要利用有限人力、資源，來推動符合當今國際戰略趨勢的政策方向。美國提倡自由開放的印太戰略，澳洲跟日本也有自己的印太戰略，許多民主國家都在思考，如何與印太地區的民主國家加強在經貿、自由價值方面的合作。

吳釗燮強調，台灣一定要朝向這方面努力，這是印太科未來的工作重點。雖然印太科人力仍有限，但比起原有的人力結構，已有所增加；外交部成立印太科，不只強化新南向政策，更要讓新南向政策作為，與整個國際戰略趨勢相搭配。

新南向政策澳洲紐西蘭
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

世大運創佳績 蔡英文：台灣選手的拚戰精神

2018-05-11 20:54

賴清德：推動「行政區劃法」均衡城鄉 不是為縣市合併

2018-05-11 16:51

馬英九的「同志外交」：我也沒說我不是

2018-05-11 16:03

翟本喬稱讚高嘉瑜數學好 網友笑：是在打臉主席嗎?

2018-05-11 15:12

韓國瑜否認出國旅遊自肥 段宜康公布3單據打臉

2018-05-11 15:06

立院三讀資安法 未通報資安事件可罰500萬

2018-05-11 14:11

台灣未獲邀參與WHA 加拿大表態感失望

2018-05-11 13:40

議員問花博宣傳成效？官員回「拜票沒有保證投給你」

2018-05-11 13:37

出國旅遊自肥？韓國瑜怒批段宜康「半人半獸」

2018-05-11 13:36

【重磅快評】偽民政府比真民政府 真的比較假？

2018-05-11 13:33

影／藍委批政院借調兩套標準 徐國勇火速澄清

2018-05-11 13:00

蔡英文訪10分鐘 動員數百警力快閃

2018-05-11 12:31

呂秀蓮指世大運中國放水 館長：政治別搞上運動員

2018-05-11 12:30

國民黨新住民主委授證 吳敦義：我祖先來自漳州南靖

2018-05-11 12:26

世大運靠陸放水？呂秀蓮聲明：柯文哲也說陸派二軍

2018-05-11 12:20

世大運靠中國放水？ 運網批呂秀蓮：回三國蔣幹話

2018-05-11 11:57

獨／不滿前瞻釋憲被退 藍委排案赴司法院考察業務決算

2018-05-11 11:50

呂秀蓮稱我世大運表現好是「中國放水」 網友暴動了

2018-05-11 11:41

世大運奪佳績靠中國放水？網友怒轟呂秀蓮：下戲下井

2018-05-11 10:49

影／外交部新設「印太科」 今舉行揭牌儀式

2018-05-11 10:35

游梓翔：看川金會想起馬習會 感慨台灣陷意識形態打轉

2018-05-11 09:38

挽救人才流失！縣市副局處長職等 比照直轄市

2018-05-11 00:39

泳池土地爭議／救國團喊告 陳金德反嗆

2018-05-11 00:35

公投提案爆發！大選至少綁10案 中選會傷腦筋

2018-05-11 00:28

台灣彩繪國旗遭抹 外交部籲澳勿干涉文化

2018-05-10 23:45

蘇嘉全憶盧修一「當年一起被鎮暴警察抬出去」

2018-05-10 23:01

曾永權申請赴陸 府：依相關規定審核

2018-05-10 22:02

年底選舉併10公投案票怎麼投？ 中選會大傷腦筋

2018-05-10 21:22

海峽論壇十周年 吳敦義指派曾永權組團 登陸會汪洋

2018-05-10 19:52

南華大學民調顯示 僅1成民眾願為台獨而戰

2018-05-10 18:52

陳吉仲說吳音寧做得比韓國瑜好 韓：社會自有公評

2018-05-10 18:22

韓國瑜駁段宜康：不監督現任反攻擊卸任 墮落無以復加

2018-05-10 18:10

影／國民黨製作動畫 諷民進黨執政萬物齊漲

2018-05-10 17:36

政院官網新增「新聞澄清專區」 要「反擊不實訊息」

2018-05-10 17:21

前瞻預算至今執行率5成8 國發會：衝到9成沒問題

2018-05-10 17:12

募款餐會 阿扁屢丟擦邊球洗臉中監

2018-05-09 16:31
看更多

熱門文章

鐵飯碗失靈？ 政府年約三千公務員請辭不幹

2018-05-11 12:46

柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？

2018-05-11 09:36

柯媽媽：若民進黨自提人選 以後互不相欠

2018-05-11 00:59

國軍刺槍術被共青團酸軟趴趴 台灣網友大反擊

2018-05-11 13:26

柯文哲道歉有套路 這次藏的招3年前也用過

2018-05-11 08:00

世大運奪佳績靠中國放水？網友怒轟呂秀蓮：下戲下井

2018-05-11 10:49

軍改初審過了 抗爭444天8百壯士散場

2018-05-10 23:55

黎智英：選擇好的人生應留台灣

2018-05-10 23:24

蔡英文訪10分鐘 動員數百警力快閃

2018-05-11 12:31

韓國瑜否認出國旅遊自肥 段宜康公布3單據打臉

2018-05-11 15:06

政見喊20年只立一個樁…萬年「選票提款機」 這次還信？

2018-05-11 10:00

馬英九的「同志外交」：我也沒說我不是

2018-05-11 16:03

年改讓年輕公務員求去？ 現役員警：沒人講是鐵飯碗了

2018-05-11 12:49

美眾院軍委會通過NDAA草案 要求評估台灣軍力

2018-05-11 03:33

柯文哲為兩岸一家親道歉 孫大千：別想腳踏兩條船

2018-05-11 09:54

出國旅遊自肥？韓國瑜怒批段宜康「半人半獸」

2018-05-11 13:36

【重磅快評】世界看得見 台灣卻漸漸消失的台灣之光

2018-05-11 09:59

科技公司董座發願：侯友宜在新北 每年捐2輛復康巴士

2018-05-11 08:00

世大運靠陸放水？呂秀蓮聲明：柯文哲也說陸派二軍

2018-05-11 12:20

反擊共機繞台心理戰 空軍防空飛彈威猛發射集合片出爐

2018-05-11 18:55

自提人選就互不相欠？ 柯文哲：父母疼小孩忍不住回嘴

2018-05-11 11:36

共機雙向繞島 國軍首度公布掛彈轟-6K動態影像反制

2018-05-11 16:58

翟本喬稱讚高嘉瑜數學好 網友笑：是在打臉主席嗎?

2018-05-11 15:12

呂秀蓮酸世大運 朱學恒：整場我白眼都翻到後腦勺

2018-05-11 16:04

【重磅快評】偽民政府比真民政府 真的比較假？

2018-05-11 13:33

影／澄清「互不相欠」 柯媽媽：絕非向蔡總統嗆聲

2018-05-11 17:21

太陽花學運發言人 投入時力參選北市議員

2018-05-11 12:10

嗆兩不相欠？ 柯媽：我哪敢向總統嗆聲

2018-05-11 14:49

彭博：台灣政府輕忽危機 缺電情況恐比去年更嚴重

2018-05-11 09:30

丁守中爭取化解恩怨 連勝文陣營：會支持黨提名人選

2018-05-11 00:14

呂秀蓮稱我世大運表現好是「中國放水」 網友暴動了

2018-05-11 11:41

蘇祈麟女兒挨批 總統府力挺「總統府是人民的總統府」

2018-05-11 21:58

黃智賢：柯文哲明白告訴大眾「我是在騙，怎樣？」

2018-05-11 11:27

美眾院軍委會通過法案 要求強化台灣軍力

2018-05-11 01:44

侯友宜為柯文哲緩頰 綠委：新北幹話王

2018-05-11 12:47

挽救人才流失！縣市副局處長職等 比照直轄市

2018-05-11 00:39

北市候選人會影響新北選情？ 蘇貞昌認了：會私下反映

2018-05-11 21:20

為「兩岸一家親」道歉 柯P：這是情感撫慰

2018-05-11 00:09

國軍操演被對岸譏諷「軟趴趴」軍方：南訓中心新兵操演

2018-05-11 18:17

影／拒為「大陸放水論」道歉 呂秀蓮：柯P也曾這樣說

2018-05-11 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top