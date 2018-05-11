力推新南向 外交部調整亞太司科別強化戰力

2018-05-11 21:24 中央社 台北11日電



為全力推動新南向政策，並符合國際戰略趨勢，外交部在亞東太平洋司底下新設「印太科」，負責澳洲、紐西蘭、印度事務，也將「東協科」改為「區域政策研析科」，加強掌握亞太區域脈動。

亞太司印太科今天由外交部長吳釗燮、亞太司長陳文儀共同揭牌，正式運作，負責「印太戰略」以及區域內重要國家印度、澳洲及紐西蘭等；首任印太科科長由原本的南亞及綜合業務科科長廖翊閔擔任。外交部表示，印太科初步規劃配置6至7名人力。

外交部新聞稿表示，為全力推動新南向政策，重新調整亞太司科別設置；除成立「印太科」，同時也將原本的「澳洲、紐西蘭、韓國暨專案科」改為「韓國暨專案科」，原本「東協事務科」改為「區域政策研析科」，為下一波核心工作做準備。

外交部指出，「東協事務科」原以東南亞國協（ASEAN）事務為核心，也是外交部有關新南向政策的業務協調窗口；更名後的「區域政策研析科」將在原有業務上，加強亞太區域脈動的掌握、重要政策趨勢研析，以及區域性核心議題的蒐報等，作為政府持續推動新南向政策、ASEAN事務、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等區域性議題的重要蒐研基礎。

吳釗燮致詞時表示，設立印太科，目的是要利用有限人力、資源，來推動符合當今國際戰略趨勢的政策方向。美國提倡自由開放的印太戰略，澳洲跟日本也有自己的印太戰略，許多民主國家都在思考，如何與印太地區的民主國家加強在經貿、自由價值方面的合作。

吳釗燮強調，台灣一定要朝向這方面努力，這是印太科未來的工作重點。雖然印太科人力仍有限，但比起原有的人力結構，已有所增加；外交部成立印太科，不只強化新南向政策，更要讓新南向政策作為，與整個國際戰略趨勢相搭配。