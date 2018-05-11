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經長宣布：95汽油超過30元就緩漲 中油吸收25%

政次借調偷跑？ 科技部：同意函當天到任

2018-05-11 20:55聯合報 記者林良齊╱即時報導

立法委員陳學聖今天召開記者會指出8名政務官有「先上任、事後同意借調」一事，並點名科技部政次蘇芳慶。

科技部澄清，科技部去年2月18日函請國立成功大學同意借調該校生物醫學工程學系特聘教授蘇芳慶擔任政務次長一職，該校於106年2月21日函復同意借調，借調期間為106年2月21日起至109年5月19日止，蘇芳慶為取得同意函當日到任，並無「先上任、事後同意借調」之情事。

陳學聖成功大學
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