WHA開會前吐國衛生部長訪台 挺台國際參與

2018-05-11 18:40 中央社 台北11日電



外交部今天表示，吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）率團來台訪問；其中隨行的吐國衛生部長馬努業在WHA開會前訪台，展現吐國對台灣參與WHA與國際組織的支持。

外交部發布新聞稿指出，索本嘉與馬努業（SatiniManuella）等人，應中華民國邀請於11日至17日訪台。在台期間，索本嘉將會晤總統蔡英文並接受國宴款待；索本嘉一行也將赴台東體驗原住民部落在地文化。

外交部表示，吐瓦魯是中華民國忠實友邦，索本嘉長期在國際場域積極協助台灣國際參與，他對國際事務的貢獻也廣受肯定，今年4月也榮膺英國樞密院（PrivyCouncil）成員。

同時，外交部說，隨行的馬努業在今年世界衛生大會（WHA）召開前特地訪台，展現吐國對台灣參與WHA以及有意義參與國際組織一向堅定的支持。

外交部表示，中華民國與吐國多年來在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作等領域合作密切，兩國邦誼堅篤。蔡總統去年訪問太平洋友邦時，於訪問吐國期間受到熱烈歡迎與高規格接待，就是最佳例證。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。