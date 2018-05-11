挺台國際參與 尼國駐台大使：兩國邦交無虞

2018-05-11 18:13 中央社 台北11日電



中華民國與多明尼加日前斷交，台灣與其他邦交國關係引發關注。尼加拉瓜駐台大使達比亞今天表示，兩國關係無虞，尼加拉瓜也支持台灣國際參與，包括參與世界衛生大會等。

達比亞（William M. Tapia）下午向台灣媒體說明尼國國內情勢。尼加拉瓜日前爆發抗議政府改革勞退年金法案行動；達比亞強調尼國政府呼籲和平、對話的立場，也提到目前社群媒體上有許多不符事實的消息。

另外，中華民國與多明尼加1日斷交，台灣與其他邦交國邦交的狀況引起關注。記者詢問有關台尼邦交的狀況，達比亞表示，每當有台灣與邦交國斷交時，尼加拉瓜就被點名是下一個邦交危險的國家。

但他強調，尼加拉瓜「沒想過要離開台灣」；先前總統蔡英文訪問尼國時，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（DanielOrtega）也表示，只要他在任，尼國不會拋棄（abandon）台灣。

對於中國在尼國有許多投資，他坦言，尼國有受到中方的壓力，但不會屈服中方壓力，「我們不會被金錢收買」（we won’t be bought by dollars）。

此外，達比亞說，尼加拉瓜支持台灣的國際參與，包括世界衛生大會（WHA）等活動。

今年WHA將於21日起在日內瓦召開，但台灣至今尚未獲邀。他表示，尼加拉瓜之前已致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），在大會期間也將發言支持台灣。

即便台灣未獲邀參加WHA，衛生福利部部長陳時中仍將率團赴日內瓦，與其他國家舉行雙邊會談，以及參加其他相關活動等。達比亞說，尼加拉瓜也會出席台灣舉辦的相關活動。

他指出，台灣不能參與WHA，這涉及政治議題，但「不應該」這樣。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。

今年WHA線上報名已截止，台灣至今尚未獲得邀請函，但政府仍持續努力爭取，並透過友邦與理念相近國家協助台灣發聲。