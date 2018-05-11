賴清德：推動「行政區劃法」均衡城鄉 不是為縣市合併

2018-05-11 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



為改善城鄉差距，行政院長賴清德今天表示，政院提出3項工作目標以均衡城鄉發展，其中之一是推動「行政區劃法」，但此法並非為縣市合併，而是因部分鄉鎮人口少於1萬人且不斷減少，提供縣市長調整縣市的鄉鎮或行政區，讓經營治理更有效率。

賴清德今天出席「『明日城鄉．一起共好』前瞻城鄉建設高峰會」時表示，長期以來台灣建設重北輕南，人口集中都市，同時面臨全球化趨勢及少子化危機；他希望中央與地方一起努力，落實蔡英文總統「前瞻基礎建設計畫」，行政院也提出3項工作目標，以均衡城鄉發展。

賴清德表示，行政院的「均衡城鄉」工作目標，第一是他曾親自拜訪考試院長伍錦霖，表達希望非直轄市與直轄市同一職務的公務員具有相同職等，考試院會並於昨（10）日通過「非六都縣市公務員職務列等調整」案，非直轄市地方政府的副局處長及科長職等比照直轄市，使非直轄市可留住人才。

賴清德說，第二是推動「行政區劃法」，此法並非為縣市合併，而是因部分鄉鎮人口少於1萬人且不斷減少，提供縣市長調整縣市的鄉鎮或行政區，讓經營治理更有效率；第三，為解決少子化問題，行政院將提出友善育兒環境政策，盼改善直轄市與非直轄市的社會福利落差問題。

賴清德表示，為落實前瞻城鄉建設，如同經濟部長沈榮津提出的火車動力「POWER」三次方：第一，「場域」（place），意即相關部會與地方政府合作推動計畫，例如：經濟部協助地方政府建置產業園區、文化部推動文化園區、內政部推動「城鎮之心計畫」、客委會推動「浪漫台三線計畫」及原民會協助原鄉的產業發展等。

第二，「人力」（people），目前行政院推動社會企業計畫，由政務委員唐鳯督導，唐鳳每周赴該計畫的「社會創新實驗中心」，與全台社會企業共同努力；社會企業存在目的是為解決弱勢、環境、生態等社會問題，且滿足企業經營的條件，政府盼推廣社會企業計畫。第三，「在地產品」（product），國發會執行「地方創生計畫」，社會企業經營者可運用在地產品，解決問題並發展社企。