馬英九的「同志外交」：「我也沒說我不是」

2018-05-11 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前國安會前秘書長胡為真今天下午舉辦「國運與天涯：我與父親胡宗南、母親葉霞翟的生命紀事」新書發表會。前總統馬英九在會上大爆料胡為真在駐德代表時，協助他突破外交困境，與當時的柏林市長會面。馬英九爆料說，他知道市長是同志，因此大談台北市是亞洲對同志最友善城市，對方才感興趣打開話題，隔天會面照片還登在報紙上。馬打趣說，對方當下大概以為他也是同志，「我也沒說我不是」。

馬英九指出，胡為真駐外歷任南非、美國、德國、新加坡等，馬並回憶，他在台北市長任內曾訪柏林，當時柏林市長認為柏林已與北京締結姊妹市，堅持拒見他，胡為真找到一張動物園園長給的邀請證，才讓馬英九可以進場參加柏林市長的一場活動。

馬英九自爆，在活動上，他找機會晃到柏林市長身邊，因為知道對方是同志，因此在寒暄後談到台北市連續5年撥專款給同志辦活動，是亞洲對同志最友善城市，柏林市長聽了很感興趣，這才打開心防，馬笑說，「大概以為我也是同志，我也沒說我不是」，柏林日報記者還拍照登在隔天報紙上，結果當然引來中國的抗議，這一外交的突破可說是歪打正著。

馬英九在爆料過程還搞笑問在場的前行政院長郝柏村，「郝院長，請問您知道什麼是同志？不是革命同志的同志」，引發與會者哈哈大笑。