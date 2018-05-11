議員問花博宣傳成效？官員回「拜票沒有保證投給你」

2018-05-11 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中世界花博11月登場，市府去年9月赴日宣傳，台中市議員陳清龍今質疑，赴日5天花費850萬元，錢到底怎麼花的？對方有承諾參展嗎？觀光局長陳盛山回答「就像你去拜票，就一定會投你的票嗎？」 台中市去年9月赴日宣傳花博，5天行程花費850萬元，議員質疑成效；觀光局長陳盛山回「就像你去拜票，就一定會投你的票嗎？」記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

陳盛山的回答引起陳清龍不滿，反嗆「我問你宣傳效益，你反問我投票」；國民黨議員陳成添批評「這種比喻不倫不類」，陳清龍花1百多萬宣傳，得到2萬多票，市府花8百多萬能吸引8萬人嗎？陳盛山低調回「我們會努力」。

台中花博開幕在即，市府去年9月赴日宣傳，由副市長林陵三帶隊，與市府團隊、自行車友組成花博國際宣傳車隊，前往日本大分縣、愛媛縣及廣島縣宣傳花博，騎行里程總共100公里，還被日本NHK報導，打響花博知名度。

陳清龍質疑，市府赴日宣傳5天，總共花費850萬元，每天要花170萬元，錢到底怎麼花的？後續成效評估如何？大分、愛媛與廣島會參展嗎？又有多少人會來台中參觀花博？

陳盛山回答「就像你去拜票，就一定會投你的票嗎？」陳清龍反問「你在說什麼？我問你宣傳成效，你反問我投票？」國民黨議員李中聲援「意思就是去日本宣傳，不一定會有成效」。

市府強調，花博自行車隊赴日宣傳，獲得NHK報導，還提到大分縣中津市與台中市都以自行車觀光為亮點，雙方也簽署自行車與旅遊交流協議；中津市長奥塚正典說，將安排到台中參訪，促進兩地友好關係。