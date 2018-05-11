台灣未獲邀參與WHA 加拿大表態感失望

2018-05-11 13:40 中央社 多倫多10日專電



加拿大官員今天公開指出，台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），符合國際衛生的社會利益，對防治流行疾病具重要意義，台灣今年未收到邀請，加國對此感到失望。

世界衛生大會每年5月在瑞士日內瓦舉行，台灣連續叩關，但因中國打壓，讓WHA有揮之不去的紅色陰影。圖為2017年WHA會場。（資料照片） 中央社 分享 facebook

加國保守黨外交事務部副發言人詹紐斯（GarnettGenuis）今天詢問外交部國會事務代理人迪柯西（MattDeCourcey），加國政府是否支持台灣參與WHA。

詹紐斯問道，台灣被阻止參加WHA，大會宗旨是為了全球衛生，將世界結合在一起，加國政府是否會公開支持台灣參加今年的WHA？

迪柯西回應：「我們當然繼續支持台灣有意義參與國際多邊論壇，出席這些論壇為全球公共利益做出重要貢獻。」

迪柯西指出，台灣以觀察員身分參與WHA，符合國際衛生的社會利益，對防治流行疾病有重要意義。加拿大對今年台灣未收到邀請感到失望，加國歡迎全體國際社會參與，促進全球健康。

加拿大國會議員連日聲援台灣，保守黨外交事務部發言人歐圖爾（Erin O'Toole）9日在國會詢問總理杜魯道（Justin Trudeau），是否願意支持台灣參與WHA，杜魯道未正面回應。

歐圖爾在質詢中要求杜魯道公開聲援。他說，台灣和加拿大15年前共同在前線對抗SARS，理應獲邀參與WHA。

他還問杜魯道，是否願意在全球事務上自信神氣些，公開支持台灣加入WHA？還是會因為仰慕獨裁專政而保持緘默？