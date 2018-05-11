【重磅快評】偽民政府比真民政府 真的比較假？

2018-05-11 13:33 聯合報 主筆室



台灣民政府涉吸金逾三億元，檢方昨天率隊前往中央會館搜索。本報資料照片 記者許政榆／攝影 分享 facebook 司法終於對「台灣民政府」開刀，昨以有人檢舉賣身分證、車牌和旅行證吸金為由，由桃園地檢署大動作搜索，拘提了民政府秘書長林志昇等七人，還在林志昇家中查扣了一億三千多萬元現金，林志昇也被聲押。

這個曾被以「言論自由、「結社自由」名義所保護的「偽政府」，終於被「真政府所取締、偵辦，而瀕於瓦解。

但恐怕許多人記憶猶新，內政部長葉俊榮前年曾在立法院答詢時表示，台灣民政府沒有依人民團體法備案，台灣民政府所發的身分證，「沒有任何效力」。他的戶政司長則說，台灣民政府所發的身分證，「比較像識別證」，非直接變造，無法依戶籍法裁罰。而警政署也只呼籲民眾如認遭詐欺，可以檢具事證報案。

葉俊榮更說，人民團體法需要好好修改，但修改方向是回應人民團體現在活絡的事實，不希望他們遁入地下，要有周延的思考方向。

前後對照，完全可以看出，當時說無法可管，只是一個托詞；要不然現在怎麼突然就如火如荼地辦了起來呢？民政府吸金，難道是檢察官今天才突然頓悟、或忽然間得到情資的嗎？一般人光用膝蓋都看得出裡頭的蹊蹺與名堂，司法單位何以睡了那麼久卻醒不了？

「台灣民政府一再宣稱，他們是依據國際公法上的《戰爭法》，受到美國二戰時期「軍政府」的承認與授權，這些話按理是很容易分辨的謊言，但它畢竟有一些朦朧的曖昧性，君不見，至少有三萬多人信了這一套說辭，心甘情願地交出錢來買身分證、辦車牌。

政治論述往往就帶著詭辯性與欺罔性，若不深入檢視，很難究其真假，譬如，民進黨的「台灣前途決議文」說，台灣「事實上」已成為一個主權獨立的民主國家，「固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態」。若要究真起來，這亦是一個偽論述，從來即無一個已經獨立的「台灣」國家，只要察看一下我們的憲法，即可思過半矣。但這個藉「中華民國」的殼上市的「台灣」國家論述，在愈來愈多人願意相信後，卻彷彿變成了真理。

這也就是「台灣民政府」可以在島內一直存在的荒謬基礎，很顯然，論述不在於它的真偽與否，而在於到底有多少人信了這一套，焉知不會有一天，全台的人都相信，我們確實是美國的「軍政府」所託管或扶植的國家？

這個論述與陳水扁當年如出一轍，陳水扁被司法羈押查辦時也宣稱，他是美國軍政府的代理人，八年總統任內，他其實是美國軍政府在台灣的行政長官。而現在陳水扁的跟隨者可能比台灣民政府更多得多！

能說陳水扁與台灣民政府都是一派胡言嗎？林志昇的這個台灣偽「民政府」，比起蔡英文的這個台灣真「民政府」，真的比較假嗎？