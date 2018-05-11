蔡英文訪10分鐘動用數百警力 警嘆「勞師動眾」

2018-05-11 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



總統蔡英文今天上午到高雄參加第一案「危老建築新建大樓工程動土奠基典禮」，她只短短停留10分鐘，不過，警方惟恐陳抗團體滋事，動員數百警力，分散會場四周維安、警戒，一時讓附近居民直問「發生什麼事？」基層員警也私下感嘆，「為了她的10分鐘，勞師動眾」。

蔡英文總統去年5月公布實施「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，以容積獎勵、提供優惠稅賦及金融協助，鼓勵民眾重建安全家園，全國第一棟危老屋重建動工，今天在高雄市苓雅區自強三路187巷舉行動土典禮，蔡總統才南下高雄參加。

高雄市警方動員新興、苓雅、鼓山、三民一、三民二、鹽埕等分局及刑大、保大及交大員警，至少300多名警力，在總統車隊路過沿途及會場四周警戒。不少制服及便衣員警聚集青年路和自強路口附近，並載來交通拒馬備用，防止陳抗事故，一時路口氣氛肅殺。不過警方設在自強路與允文街口的意見表達區，並未見陳抗民眾。