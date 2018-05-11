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世大運靠陸放水？呂秀蓮聲明：柯文哲也說陸派二軍

2018-05-11 12:20聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

前副總統呂秀蓮（左）說世大運台灣選手表現好是因中國放水等語，引爆網友怒火要求道歉...
前副總統呂秀蓮（左）說世大運台灣選手表現好是因中國放水等語，引爆網友怒火要求道歉，呂秀蓮發出聲明，中國上屆光州世大運拿72面獎牌，跟台北世大運17面獎牌相比可謂天壤之別，且柯文哲（右）也曾說過「人家是派二軍」。 聯合報系資料照
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前副總統呂秀蓮世大運台灣選手表現好是因中國放水等語，引爆網友怒火要求道歉，呂秀蓮臉書粉絲專頁「呂秀蓮：台北No.1」發出聲明，中國上屆光州世大運拿72面獎牌，跟台北世大運17面獎牌相比可謂天壤之別，且柯文哲也曾說過「人家是派二軍」。

聲明提到，公共事務討論應該以理性與客觀事實作為前提，如果只採取情緒發言，或動員網軍網民進行「圍魏救趙」式網路癱瘓作為，對於問題本身沒有任何幫助。呂秀蓮前副總統質疑柯文哲提出「兩岸一家親」的政治立場與道歉的動機，支持柯文哲的朋友應該針對此一主題正面回應，因為這是社會大眾和輿論關注焦點。結果網友卻反以「呂秀蓮指責中國放水，不尊重台灣運動員努力付出」要求呂副道歉，實屬移花接木與轉移焦點的策略。稍有邏輯的人即可理解，「指責中國放水」與「不尊重運動員付出」兩者之間有何關聯？

聲明表示，世大運舉行其間，中國正在天津舉辦全國運動會，因此只派一百多位運動員參加，最終只獲得十七面獎牌，相較上屆光州世大運的72多面，猶如天壤之別。究竟是默契放水還是政治打壓，應可理性討論或受公評？更何況柯文哲市長對此還回應說：「人家是派二軍」。

聲明表示，柯市長高舉「兩岸一家親」作為穿梭兩岸的前提，最後換來中國的「二軍降格」或「二軍護航」，這就是大家希望看見的？這也是呂副總統質疑「世大運表現好嗎」的原因，這與台灣運動員的付出有何關聯？台灣民主可貴之處在於言論市場的自由辯論，關鍵在於論述的品質與邏輯演繹。有心人士刻意見縫插針或是泛政治化，最後是否是幫柯文哲的忙，應可受公評。

世大運呂秀蓮柯文哲
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