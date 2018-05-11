時代力量挺柯文哲？黃國昌這麼說

2018-05-11 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量今日公布兩位今年台北市議員參選人，士林北投區的黃郁芬及內湖南港區的蕭新晟。黨主席黃國昌會後接受訪問，被問到時代力量是否支持柯文哲，與民進黨的關係又是如何？黃國昌表示，不管市長是誰，只要市議會有時代力量5位最強的夥伴，市民朋友都可以放心。

黃國昌表示，新生的時代力量資源仍然有限，需要大家的大力幫忙，把5位台北市議員參選人全部送進市議會。不管市長是誰，只要市議會有時代力量5位最強的夥伴，市民朋友都可以放心。黃國昌認為，台北市黨部主委林昶佐擔任立委時，大力在立法院推動國家正常化的相關議題與法案，打造真正追求民主自由、崇尚人權的正常國家，是時代力量絕不改變的價值。