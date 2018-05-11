時代力量挺柯文哲？黃國昌這麼說
時代力量今日公布兩位今年台北市議員參選人，士林北投區的黃郁芬及內湖南港區的蕭新晟。黨主席黃國昌會後接受訪問，被問到時代力量是否支持柯文哲，與民進黨的關係又是如何？黃國昌表示，不管市長是誰，只要市議會有時代力量5位最強的夥伴，市民朋友都可以放心。
黃國昌表示，新生的時代力量資源仍然有限，需要大家的大力幫忙，把5位台北市議員參選人全部送進市議會。不管市長是誰，只要市議會有時代力量5位最強的夥伴，市民朋友都可以放心。黃國昌認為，台北市黨部主委林昶佐擔任立委時，大力在立法院推動國家正常化的相關議題與法案，打造真正追求民主自由、崇尚人權的正常國家，是時代力量絕不改變的價值。
時代力量立委林昶佐表示，第一個階段最重要的任務，就是找到最強的5個人選。現在這個階段已經完成。接著是一起規劃聯合競選策略，並陸續推出市政主張，當然也會一起判斷與市長候選人之間的關係。過去一段時間，有去拜訪許多理念比較接近的朋友，也包括民進黨理念相近的議員，討論如何一起努力把餅做大，維持友善的競合關係。找齊了這5個有不同生活背景，關注不同議題，也有不同強項的戰將，就是要讓這五個人的聯合競選發揮加乘的效果。未來將會打一場融合傳統以及創新的聯合選戰。
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