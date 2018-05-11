呂秀蓮稱我世大運表現好是「中國放水」 網友暴動了

2018-05-11 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



呂秀蓮在電視節目上表示，世大運是「柯P的迷幻藥之一」。圖／翻攝自年代新聞CH50 YouTube頻道 分享 facebook 前副總統呂秀蓮為爭取代表民進黨參與年底的台北市長選舉，近期頻頻舉辦活動，也上電視節目談參選理念。不過，呂秀蓮昨天在電視節目上表示，世大運是「柯P的迷幻藥之一」，並語出驚人表示，台灣選手表現良好，是因為「中國放水」。此番言論一出，網友批評四起，灌爆呂秀蓮臉書。

呂秀蓮在昨天播出的「年代向錢看」節目中表示，世大運開幕式與閉幕式她都全程參觀，「我看到很多端倪」。她說，「你認為世大運我們的表現這好嗎？是中國放水啊！」

呂秀蓮表示，「他們（中國）選在同一個時間，舉辦全國大專運動會，所以他們的全國強棒，統統留在中國，而且事先告訴柯P，我放你一馬，我放水！所以我們才有那麼多人得到金牌！」

呂秀蓮這番爭議言論播出後，引爆大批網友不滿，昨起陸續湧入呂秀蓮臉書批評。有網友批評呂，「為了選舉就抹煞了台灣孩子付出的努力與堅持，他們流下的汗水因為妳一句放水就蒙塵了」。

也有網友表示，說這種拉機話實在是太不尊重這些辛苦鍛鍊為國爭光的選手了。不要為了選舉露出難看的臉孔與言論.，請向選手們公開道歉！！如此不尊重人的政客，請不要出來汙染我們的視聽！」甚至有網友直言，「請公開道歉，不然我們會用選票教訓你們。」