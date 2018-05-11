游梓翔：看川金會想起馬習會 感慨台灣陷意識形態打轉

2018-05-11 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



圖為川普與金正恩。美聯社 分享 facebook 美國總統川普10日宣布川金會將於6月12日在新加坡舉行，關於為何選擇新加坡？白宮官員回應媒體時，特別提到新加坡是中國大陸與台灣領導人第一次舉行會談（指馬習會）的地點。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，至少知道在白宮眼中，川金會和馬習會同樣是開創和平新頁的重要會面。

游梓翔說，川金會選在新加坡。為何是新加坡？白宮副發言人夏哈指新加坡與美國和北韓都有關係，是中立地點，可以確保川普和金正恩的安全。另一個理由是，中國大陸和台灣領導人幾年前第一次舉行會談，就是在新加坡。

游梓翔對此表示，和平是多麼珍貴。從副發言人的語言裡，至少知道在白宮眼中，川金會和馬習會同樣是開創和平新頁的重要會面。

除了馬習會，他說，新加坡也是1993年辜汪會談的地點。透過92年兩岸在香港達成的一中共識，辜振甫和汪道涵舉行了1949年以來兩岸代表的首次正式會談。後來的馬習會面當然是辜汪會打下的基礎。馬習在新加坡的會面，全世界見證了兩岸和平的里程碑。但得來不易的互信很快被民進黨政府給摧毀。白宮副發言人的一句話，用馬習會地點來支持新加坡的選擇，無意間為馬習會的重要性做出了評價。

他說，其實，不僅馬習會的成就被刻意貶低，連屢屢見證重大和平事件的新加坡，也被台灣一些人有意無意地看輕。「鼻屎大的國家」、「捧中國的LP」、「住在籠子的金絲雀」，只是比較明顯的幾個例子。但這個人口僅500多萬，面積僅台灣1/50的國家，繼馬習會後，將再次見證了川普與金正恩的歷史會面。無論台灣某些人怎麼看，新加坡再次站在了國際舞台的中央。

他表示，看著川金會，想起馬習會，看著新加坡善於發揮優勢，想起台灣總在意識形態中打轉，怎能不令人感慨呢！