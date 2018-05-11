游梓翔：強台策略還沒看到 鎖台政策卻一一出爐

2018-05-11 07:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



文化部要求出版陸方授權書籍，須依「大陸許可辦法」送文化部審查並經許可，否則不得出版，違者處行政處分，出版界痛批這有如文革。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，面對大陸推出的惠台31條，行政院趕緊湊了一堆「強台」策略來回應，還在記者會上大聲喊話：「我們相信，人才只有在自由開放的環境中，才能充分發揮其能量」。結果「強台」還沒看到，「鎖台」政策卻一一出爐。

他說，先是教育部為了「拔管」，硬找了大陸兼職的理由，弄得各大學對兩岸交流風聲鶴唳，大學老師人人自危。再來是陸委會發了公文，要求「公私立專任教師」，「未經許可不得參與大陸各項國家基金及國家重點研發計畫」，再加上一條於法無據的「我國現職公私立專任教師，不得應聘赴中國大陸任教」，被批評了就說是既有規定，但卡你擋你的意圖明顯。

「今天這個更誇張」，游梓翔說，對台灣向來低度管制，享有高度言論自由的出版業動手，文化部擴張解釋許可辦法，要求在出版業如果出版大陸授權書籍，必須送文化部審查。不是說要「自由開放」，使出的手段卻是對文化人作事前審查。如果「人才只有在自由開放的環境中，才能充分發揮其能量」，行政院當然就是努力在消滅台灣的能量，台灣還有多少能量可以這樣消耗呢？