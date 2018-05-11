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游梓翔：強台策略還沒看到 鎖台政策卻一一出爐

2018-05-11 07:13聯合報 記者楊德宜╱即時報導

文化部要求出版陸方授權書籍，須依「大陸許可辦法」送文化部審查並經許可，否則不得出版，違者處行政處分，出版界痛批這有如文革。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，面對大陸推出的惠台31條，行政院趕緊湊了一堆「強台」策略來回應，還在記者會上大聲喊話：「我們相信，人才只有在自由開放的環境中，才能充分發揮其能量」。結果「強台」還沒看到，「鎖台」政策卻一一出爐。

他說，先是教育部為了「拔管」，硬找了大陸兼職的理由，弄得各大學對兩岸交流風聲鶴唳，大學老師人人自危。再來是陸委會發了公文，要求「公私立專任教師」，「未經許可不得參與大陸各項國家基金及國家重點研發計畫」，再加上一條於法無據的「我國現職公私立專任教師，不得應聘赴中國大陸任教」，被批評了就說是既有規定，但卡你擋你的意圖明顯。

「今天這個更誇張」，游梓翔說，對台灣向來低度管制，享有高度言論自由的出版業動手，文化部擴張解釋許可辦法，要求在出版業如果出版大陸授權書籍，必須送文化部審查。不是說要「自由開放」，使出的手段卻是對文化人作事前審查。如果「人才只有在自由開放的環境中，才能充分發揮其能量」，行政院當然就是努力在消滅台灣的能量，台灣還有多少能量可以這樣消耗呢？

游梓翔說，大陸的惠台31條是個開放政策，行政院的應對辦法卻是開罰政策，高下立判。於是，大陸是「太陽高高掛」，台灣則是「北風拚命吹」。未來恐怕「北風」會愈來愈強，這就是要逼我們穿更多的大衣外套棉襖來和北風長期抗戰了！

台北市重慶南路書店販售許多大陸圖書。 記者黃義書／攝影
台北市重慶南路書店販售許多大陸圖書。 記者黃義書／攝影
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文化部游梓翔出版業
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