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出版陸書送審？洪孟楷：印證不到台灣不知文革還在搞

2018-05-11 07:07聯合報 記者楊德宜╱即時報導

文化部要求出版陸方授權書籍，須依「大陸許可辦法」送文化部審查並經許可，否則不得出版，違者處行政處分，出版界痛批這有如文革。國民黨發言人洪孟楷表示，出版陸書送審？印證「不到台灣，不知文革還在搞！」

洪孟楷說，文化部上周突然寄發公文要求出版社針對出版陸方授權書籍要送文化部審查，否則不得出版，還強調違者處行政處分；這擺明已經是思想箝制，只在威權國家才可能存在的作為，如今卻在蔡政府主政下上演，印證之前網路順口溜「不到台灣、不知文革還在搞！」原來不是笑話、而是對蔡政府威權的預言。

他表示，大陸許可辦法是2003年制定，但扁政府、馬政府時期皆為以此為據控制言論，蔡英文政府上任後卻任由文化部拿雞毛當令箭的控管出版業，這種大開民主倒車的作為，是把文化部當東德秘密警察在監控人民嗎？分明荒謬。過去也發生網路媒體要製播討論兩岸節目，還未開播就接到文化部官員打電話給媒體高層「關切」，還提醒未經送審將觸犯法令，提到大陸就膝反射，民進黨政府何時變得如此膽小？

洪孟楷說，蔡英文總統執政兩年下來，最會做的是各個擊破，之前侵犯大學自主、現在黑手伸入出版業，接下來會不會乾脆焚書坑儒以一勞永逸？民主自由的可貴在於「我不認同你的言論、但我誓死捍衛你講話權利。」現在蔡政府黑手要控制媒體，這是與民主自由為敵，還配稱為「民主進步」嗎？

台北市重慶南路的書店販售許多大陸圖書。記者黃義書／攝影
台北市重慶南路的書店販售許多大陸圖書。記者黃義書／攝影
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文化部洪孟楷文革
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